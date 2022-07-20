За сайгака ответят

Форма контроля быстрорастущей популяции сайги в Казахстане будет выбрана после всестороннего научного изучения этого вопроса.

Рассказывая об исполнении поручений, данных Главой государства на недавнем расширенном заседании Правительства, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев напомнил, что перед министерством поставлены две основные задачи: развитие геологической отрасли и принятие мер по управлению численнос­тью сайгаков в дикой природе.

Проблему в сфере геологичес­кого производства составляют низкая восполняемость рудных запасов и недостаточный уровень инвестиций в геологоразведку.

– Поэтому важным для отрасли является повышение геологической изученности и выявление перспективных участков, развитие инфраструктуры гео­логической отрасли и науки, цифровизация и автоматизация процессов, а также совершенствование законодательства, – уточнил министерские планы Сериккали Брекешев.

На решение этих задач нацеливаются вновь разработанный проект Концепции развития геологической отрасли до 2025 года и нацпроект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев». В частности, нацпроект предусматривает намерение расширить к началу 2026 года общую площадь гео­логических исследований на 680 тыс. кв. км, при этом особое внимание уделяется выявлению перспективных участков по добыче редких и редкоземельных металлов.

Неудачный старт программы цифровизации и автоматизации процессов в геологии затормозил внедрение информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов» – важнейшего компонента по формированию общей базы данных о ресурсах страны и их разработке. Работа была затянута еще в 2017 году из-за длительных процедур утверждения финансирования и определения поставщика.

На сегодняшний день проект исполнен лишь на 60%. В то время как на счетах казначейства все еще лежат неосвоенные на цифровизации отрасли бюджетные средства в сумме 2,5 млрд тенге. Новое решение о продолжении запуска информсистемы будет реализовано в рамках соз­даваемой единой платформы недропользования Kaznedra. Она является межведомственной, с вовлечением госорганов, которые работают с недропользователями.

Для развития сервисной поддержки инвесторов в сфере изу­чения и разработки недр для более открытого доступа к гео­логической информации в декабре прошлого года соз­дана Нацио­нальная геологическая служба. В поддержку ее деятельности будут построены фондовое хранилище, два хранилища керна, отремонтированы и модернизированы еще четыре кернохранилища и соз­дан центр обработки данных. В результате уровень обеспечения инфраструктурой этого направления за счет государства достигнет 100%.

Попытки Министерства экологии, геологии и природных ресурсов подступиться к разрешению ситуации с неуправляемым ростом числа сайгаков в природном ареале Казахстана вызвала неоднозначную реакцию в обществе. А публичное заявление Сериккали Брекешева о необходимости «изъятия» 80 тыс. голов сайги стоило ему выговора Президента. Сегодня министерская позиция по этому непростому вопросу меняется на более взвешенную.

– Из-за резкого снижения чис­ленности сайгаков с 1999 года в Казахстане введен запрет на их промысел, продлевавшийся до настоящего времени. Хотя, сделаю небольшую ремарку, сайгаки не включены в Красную книгу, то есть это охотничий вид, но его отстрел запрещен, – уточняет министр. – Благодаря принятым мерам удалось добиться значительного прироста животных – с 21 тысячи особей в 2003 году до 1 миллиона 318 тысяч в 2022-м. Это превысило максимальную численность голов, регистрируемую в советский период.

Восстановление численности сайги – несомненное достижение нашего государства. Сейчас не меньше 95% его мировой популяции сосредоточено на территории страны. Но случилось так, что активное воспроизводство этого ценного ресурса становится проблемой для народного хозяйства – убытки из-за нашествия степной антилопы на угодья несут сельчане. Это заставляет думать об управлении поголовьем, но с научных позиций и учетом всех мнений.

– По поручению Главы государства под моим председательством, с участием научных организаций, заинтересованных госорганов и профильных ассоциаций проведено совещание по вопросу новых подходов к управлению популяцией сайгаков, – сообщил Сериккали Брекешев. – Представители Института зоологии и Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана высказали предложение провести глубокие научные исследования для комплексной оценки экосис­тем в ареале обитания сайги. Они считают важным установить оптимальную численность каждой популяции, а также эффективный мониторинг и устойчивое управление.

Только после профессиональных оценок, говорят в министерстве, можно искать альтернативные способы поддержания численности животных. Сейчас Министерство науки и высшего образования изыскивает возможности финансирования таких исследований.

– Нужно понимать, что популяции сайгака не могут бесконечно увеличиваться и стабильно существовать без управления ими, – объясняет руководитель ведомства. – В любом случае количество животных будет ограничиваться. Во-первых, достаточностью кормовых ресурсов, во-вторых, характерными для сайгака периодическими массовыми падежами, в среднем это происходит каждые 3,5 года. Поэтому с точки зрения сохранения вида будет, вероятно, наиболее целесообразным поддерживать максимально возможный размер популяции при разумном его использовании.

Каким может быть это «разумное использование», определят ученые-исследователи. Ожидается, что работы по изучению проблемы проведет Институт зоологии, а после ее завершения проинформирует о своих выводах общественность. Такие изыскания могут занять не один год.

Для разрешения конфликтных вопросов с производителями аграрной продукции, которые несут убытки от потрав полей дикими копытными, Министерство сельского хозяйства рассмотрит предложения по разработке методик расчета ущерба фермерам и его компенсации.