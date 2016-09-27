​За счет частных инвестиций

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Уак МАНБЕТЕЕВ

Так, в Алатауском районе города на территории в 4 га расположится торгово-логистический оптово-розничный продовольственный центр MIZAM, который будет функционировать по образцу парижского оптового рынка сельскохозяйственной продукции Rungis. В Медеуском районе мегаполиса появится музыкальный арт-центр из светопрозрачных и солнцезащитных конструкций. В нем расположатся 14 музыкальных классов, актовый зал, звукозаписывающая, фото-, видео- и хореографическая студии.

Кроме того, был рассмотрен проект строительства здания Научно-исследовательского института в Медеуском районе. Здание будет возведено с применением энергосберегающих технологий и экологических материалов. Инвестиции заказчика в этот проект составляют около 3 млрд тенге.

В рамках программы «Ветхое жилье» в Жетысуском районе предполагается снос 10 домов 1958 года постройки и строительство на их месте трех жилых комплексов. Планируется возвести в районе еще 11 современных зданий площадью 4 354,49 кв. м. Также по проекту здесь предусмотрены подземный паркинг на 279 машин, спортивные площадки и 4 детских сада на 240 мест. Последние будут переданы в коммунальную собственность города.

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