За счет чего планируют увеличить республиканский бюджет Казахстана
Жанат Тукпиев
Министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства рассказал о деталях уточнения республиканского бюджета в 2019 году, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Доходы республиканского бюджета предлагается увеличить на 95 миллиардов тенге за счет налоговых поступлений на 12 миллиардов тенге и неналоговых поступлений на 83 миллиарда тенге. Неналоговые поступления увеличиваются за счет увеличения поступления дивидендов на 50 миллиардов тенге до 66 миллиардов тенге. Также за счет фактических поступлений на сумму 33 миллиарда тенге. В целом доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2019 году составят 7 триллионов 81 миллиардов тенге", – сообщил Даленов.
Кроме того, министр заверил, что при уточнении республиканского бюджета на 2019 год предлагается сохранить основные показатели прогноза социально-экономического развития страны.
"Это рост ВВП на уровне 3,8 процента, добыча нефти в объеме 89 миллионов тонн. Мировые цены на нефть показывают высокую волатильность. С учетом этого прогнозная цена на нефть сохранена на уровне 55 долларов США за баррель. При этом, целевой коридор годовой инфляции сохранен в пределах 4,0-6,0 процента", – заключил Даленов.