За счет оптимизации контроля

Экономика
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Предварительное информирование о товарах, ввозимых на территорию ТС железнодорожным транспортом, – обязательно, и вводится оно с 1 октября нынешнего года. Цель нововведения – повысить эффективность работы пунктов пропуска на внешней границе Таможенного союза. 

За счет чего она будет достигаться? Прежде всего за счет сокращения времени таможенных операций в местах прибытия, а также благодаря оптимизации контроля. Кстати, аналогичное обязательное предварительное информирование при ввозе товаров на таможенную территорию ТС автомобильным транспортом было введено еще в июне 2012 года. 

Консультативным советом по вопросам совершенствования таможенного законодательства были также приняты решения о разработке предложений по системе управления рисками и оплате налогов.

Вадим Махин, Алматы

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