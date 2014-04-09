За счет оптимизации контроля

Предварительное информирование о товарах, ввозимых на территорию ТС железнодорожным транспортом, – обязательно, и вводится оно с 1 октября нынешнего года. Цель нововведения – повысить эффективность работы пунктов пропуска на внешней границе Таможенного союза.

За счет чего она будет достигаться? Прежде всего за счет сокращения времени таможенных операций в местах прибытия, а также благодаря оптимизации контроля. Кстати, аналогичное обязательное предварительное информирование при ввозе товаров на таможенную территорию ТС автомобильным транспортом было введено еще в июне 2012 года.

Консультативным советом по вопросам совершенствования таможенного законодательства были также приняты решения о разработке предложений по системе управления рисками и оплате налогов.

Вадим Махин, Алматы