Происшествия
За считанные часы задержана похитительница ребенка в ЮКО
В одном из поселков Южно-Казахстанской области женщина похитила ребенка, пообещав купить сладости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДВД региона.

Похищение произошло 29 марта. По данным полиции, около 18.15 в Тулькубасский РОВД поступило сообщение от участкового инспектора о том, что в поселке Састобе пропал мальчик 2011 года рождения. Прибыв на место происшествия, следователи выяснили, что 5-летний мальчик в 17.30 вышел из дома на улицу поиграть и не вернулся домой.

Стражи порядка провели подворный обход, опросили свидетелей, которые рассказали о неизвестной женщине, которая и увела с собой мальчика якобы под предлогом купить мороженое и сладости.

"Спустя считанные часы в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Тулькубасского РОВД по горячим следам обнаружили пропавшего ребенка в соседнем поселке в доме подозреваемой. Ею оказалась жительница Тулькубасского района, 1986 года рождения. Найденного ребенка полицейские передали его родителям, а подозреваемую арестовали", – указывается в сообщении полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РК "Похищение человека", мотивы преступления выясняются.

Счастливые родители выразили благодарность полицейским за поиски и нахождение их сына.

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