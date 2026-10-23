За семь лет Казахстан привлек 155 миллиардов долларов иностранных инвестиций - Токаев

Президент

Глава государства сегодня в Акорде выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
 

Фото: Акорда

Выступая на торжественном мероприятии в Акорде Касым-Жомарт Токаев сказал, что с 2019 года рост экономики Казахстана составил около 30%. Объем ВВП на душу населения превысил 15 тысяч долларов.

В рамках проекта «Национальный фонд – детям» на счета 7 миллионов детей было перечислено 2,5 млрд долларов.
 
В прошлом году было введено в строй более 20 млн квадратных метров жилья. Это невиданный ранее показатель.
 
Средняя продолжительность жизни приблизилась к 76 годам. По данным Всемирного банка, Казахстан по этому показателю лидирует в нашем регионе.

«Первостепенное внимание мы уделяем укреплению потенциала национальной экономики. Мы вошли в число самых влиятельных стран мира, заняв 34-е место. Объем валового внутреннего продукта нашей страны приближается к 350 млрд долларов. Таким образом, мы занимаем второе место в СНГ», - отметил Глава государства.

Значительно выросла доля малого и среднего бизнеса в ВВП, достигнув 40%. Наши предприниматели наращивают производство отечественных товаров, сложилась новая деловая культура. Сегодня в этой сфере трудится почти половина трудоспособных граждан страны.

Кроме того, по словам Президента, создаются условия для развития производства на базе передовых технологий. За последние 5 лет доля экспорта обрабатывающей промышленности превысила 45%. Таким образом, индустрия Казахстана поднимается на новый качественный уровень развития.

«За последние годы мы совершили настоящий рывок в развитии железнодорожного машиностроения. Начали производить почти все необходимое – от рельсов и шпал до вагонов и электровозов. Набирает обороты и выпуск автомобилей. Ежегодно с конвейера сходит свыше 150 тысяч легковых и грузовых машин. Мощный импульс получают все стратегические отрасли экономики. Поступательному прогрессу страны способствуют масштабные иностранные инвестиции», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

За последние семь лет объем привлеченных средств достиг 155 млрд долларов.
 
Участие в международных мероприятиях высшего уровня и посещение различных стран, помимо укрепления политической репутации Казахстана, приносят также огромную практическую пользу.
 
Показательно, что с начала года подписано 355 коммерческих соглашений на общую сумму 60 млрд долларов.

«Наша страна укрепляет позиции в качестве ведущего транспортно-логистического хаба Евразии. Возводятся и модернизируются аэропорты, вокзалы, мосты, морские гавани, обновляется приграничная инфраструктура. Это важная работа, и она будет иметь продолжение», - отметил Президент.

#Токаев #промышленность #инвестиции #индустрия

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