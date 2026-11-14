Благодаря развитию образовательной инфраструктуры с 2019 по 2026 год количество трехсменных школ в стране сократилось в пять раз, аварийных – вдвое, а общий дефицит ученических мест уменьшился в четыре раза. Об этом сообщил вице-министр просвещения Жайык Шарабасов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

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По его словам, сегодня работают более восьми тысяч школ, свыше пяти тысяч из которых расположены в сельской местности. Одной из крупнейших инфраструктурных инициатив последних лет стал национальный проект «Келешек мектептері», реализованный по поручению Главы государства.

– В рамках проекта по стране построено 217 школ нового формата на 460 тысяч ученичес­ких мест. 84 из них – в сельской местности. Все они возведены по единому стандарту с учетом климатических и сейсмических особенностей регионов, – отметил Жайык Шарабасов.

Новые учебные заведения на 15–20% просторнее типовых. В них предусмотрены отдельные зоны для младших и старших классов, современные лаборатории, кабинеты робототехники и STEM. Особое внимание уделено инклюзивной среде: здания оборудованы лифтами, пандусами, специализированными кабинетами для детей с особыми образовательными потребностями.

Реализация проекта позволила решить проблемы 54 трехсменных и 12 аварийных школ, а также сократить дефицит ученических мест более чем в ста учебных заведениях.

Отдельное направление – строительство образовательных объектов за счет средств, изъятых у коррупционеров. Созданный в 2023 году Фонд поддержки инфраструктуры образования профинансировал строительство 90 школ почти на 100 тыс. ученических мест. Из них 83 уже введены в эксплуатацию, оставшиеся семь планируется завершить до конца года.

Как сообщил вице-министр, в настоящее время возводится еще 101 школа на 59,3 тыс. мест. Из них 85 предполагается завершить в текущем году, 16 – в 2027-м. При этом 56 строящихся организаций образования находятся в сельской местности.

Кроме того, по поручению Президента в рамках программы «Народная стройка» предусмот­рено строительство 21 объекта образования. В 20 регионах страны также планируется возвести 20 инклюзивных школ-комплексов нового формата с кабинетами реабилитации и оздоровления.

Параллельно продолжается обновление действующих учебных заведений. За 2019–2026 годы капитальным ремонтом охвачено 1 916 общеобразовательных учреж­дений. В 2023–2025 годах модернизировано 3 008 школ в малых городах, районных центрах и селах. В частности, в 2 181 учебном заведении обновлены библиотеки, в 1 301 – столовые, а в 1 541 улучшены условия безопасности.

Развивается и дошкольная инфра­структура. Сегодня в Казахстане работают более 12 тыс. дошкольных организаций, которые посещают свыше миллиона детей. За последние три года соз­дано 234 тыс. новых мест.

Изменения затронули и систему технического и профессионального образования. В стране планируется построить 11 колледжей на 16 тыс. мест. При этом благодаря вводу новых общежитий с 2019 года дефицит мест для студентов колледжей сократился более чем в шесть раз.

Как подчеркнул вице-министр просвещения, дальнейшая работа будет направлена на строительство новых школ, модернизацию действующих организаций образования и обеспечение равных условий обучения для детей независимо от места проживания.