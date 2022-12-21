За семь с половиной месяцев житель столицы смог обмануть более ста человек почти на сто миллионов тенге

Число интернет-мошенников неук­лонно растет. Как говорит начальник отдела по борьбе с киберпреступнос­тью департамента полиции региона майор Ермек Манатов, практически ежедневно к ним с заявлениями обращаются обманутые неизвестными лицами граждане. Если в 2019-м было зарегистрировано 20 фактов, в прошлом году – 500, то с начала нынешнего года – уже 728 (!) преступлений.

Интернет-мошенничество сегодня одно из наиболее часто регистрируемых преступлений. Чем быстрее развиваются интернет-технологии, тем более ухищренными становятся применяемые мошенниками способы обойти закон.

– Наверняка и вам либо вашим родственникам, или знакомым хотя бы раз позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка или полиции, огорошил новос­тью, что на ваше имя неизвестные собираются оформить кредит, – рассказывает Ермек Манатов. – А далее события развиваются по ситуации, обусловленной поведением жертвы мошенников. Наиболее доверчивые сразу же передают необходимую преступникам информацию: данные банковской карты, СМС-код и все остальное.

Как правило, мошенники звонят людям, чьи банковские карты привязаны к номерам мобильных телефонов. Они называют персональные данные, ИИН, заставляя человека волноваться, совершать в замешательстве необдуманные поступки.

Но где, каким образом или с чьей помощью в руки мошенников попадают наши персональные данные, телефонные номера? По словам полицейского, наибольшую активность злоумышленники развивают в теневом, скрытом сегменте Интернета – Даркнете, где можно, кроме всего прочего, найти ресурсы, специализирующиеся на утечках баз данных ведомств, банков, сотовых операторов. Кроме того, нужные для них сведения они могут получить и через компании, оказывающие бытовые услуги: службы такси, доставки, открытые площадки с объявлениями, сайты, где проводятся розыгрыши призов, и так далее. То есть возможностей для сбора личных данных великое множество, чем и пользуются нечистые на руку люди.

Акмолинская область, отметил Ермек Манатов, по проценту раскрываемости киберпреступлений, а также законченным уголовным делам, принятым решениям в текущем году находится на пятом месте по республике. По его мнению, это связано с тем, что с прошлого года в департаменте полиции создан и работает отдел по борьбе с киберпреступлениями. Расширен штат его сотрудников, за каждым закреплены районы области. Более того, приказом начальника департамента в каждом районном и городском отделах полиции созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы.

– Раскрывать преступления такого рода всегда тяжело, поскольку приходится, что называется, искать иголку в стоге сена. Мошенники используют, как правило, фейковые аккаунты и веб-сайты, или сайты-двойники, одноразовую почту, подставные банковские карты и так далее. Расследование таких дел – работа и кропотливая, и трудоемкая. Конечно, руководство департамента полиции старается облегчить нашу деятельность, оснащает нас нужным оборудованием. А кроме того, мы можем направлять соответствующие запросы по странам СНГ, есть специальные организации, с которыми мы сотрудничаем в рамках международных соглашений. Также мы пользуемся комплексными программами, позволяющими легко установить модель и номера сотового телефона и так далее. Единственное, что порой несколько затягивает процесс расследования, – это ожидание ответов на отправленные за рубеж запросы, – делится Ермек Манатов.

Большинство киберпреступлений на территории нашей страны совершается гражданами других государств, говорит полицейский. Но и молодые казахстанцы, как говорится, не лыком шиты. Некоторые также поднаторели в кибермошеннических изысканиях. Так, стражам порядка удалось выйти на след одного из молодых и «продвинутых» отечественных интернет-мошенников.

В июле 2020 года был задержан житель столицы по имени Андрей. По информации пресс-службы департамента УИС по Акмолинской области, от незаконных действий задержанного пострадало более ста поверивших ему казахстанцев. Парню предъявлен многомиллионный иск, а судья вынес строгий вердикт: шесть лет заключения.

...Сначала жизнь Андрея, разделившаяся на «до» и «после» задержания, наверное, мало чем отличалась от жизни многих его сверстников. Он был одним из лучших учеников в классе. С юности серьезно увлекался IT-сферой. К слову, описывая портрет современного интернет-мошенника, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью говорит, что это зачастую молодые люди от 18 до 35 лет. Добрая часть из них, обладая определенными знаниями в области Интернета, информационных технологий, использует их в корыстных целях.

Хорошие IT-знания помогли Андрею устроиться специалистом по государственным закупкам. Однако в свободное время он продолжал искать возможность подзаработать или другую более прибыльную работу. Как говорит Андрей, уж очень хотелось помочь своей маме...

Параллельно он изучал покупательский спрос в социальных сетях. И вскоре у него появилась идея создать онлайн-магазин в сети Instagram по продаже сотовых телефонов, доставленных из Объединенных Арабских Эмиратов по ценам ниже рыночных. На его объявления в скором времени стали откликаться покупатели, привлеченные дешевизной гаджетов.

Уже находясь в колонии, Андрей говорил: «Я был поражен наивности наших граждан, которых я не уговаривал, даже не просил приобретать у меня телефоны. К тому же речь в основном шла о совсем не дешевых Apple iPhone. На самом деле составлялись лишь фиктивные договоры и счета. До сих пор не понимаю, почему мне доверяли, делали заказы, более того, вносили 100-процент­ную предоплату за несуществующие телефоны. А иногда я говорил покупателям, что ожидаемая поставка сорвалась по непонятной причине, поэтому нужно время, чтобы разобраться. И они повтор­но отправляли такую же сумму!»

Таким образом «не покладая рук» Андрей трудился более семи месяцев. Для «продуктивной» работы ему нужны были лишь компьютер да пара телефонов. Средств у него становилось все больше, сам он, познав вкус легкого заработка, уже и не думал о десятках обманутых людей. Деньги как будто сами ежедневно падали на его счет.

«Конечно, чувство беспокойства присутствовало, – вспоминает Андрей. – Недели за три до ареста тревога как-то очень обострилась, я тогда подумал: надо остановиться. Как чувствовал, что за мной придут…»

В колонии времени для размышлений у арестантов предостаточно. Вот и Андрей пришел к выводу, что если бы можно было повернуть время вспять, он с его знаниями реализовался бы в жизни иначе, зарабатывая деньги только честным путем.