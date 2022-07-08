О "серых" схемах влиятельных лиц рассказали в Антикоре

Председатель Агентства Казахстана по противодействию коррупции Олжас Бектенов в ходе заседания коллегии по итогам первого полугодия 2022 года сообщил, что по делу Оператора РОП предотвращено хищение более 180 млрд тенге, передает Kazpravda.kz.

Глава Антикора подчеркнул, что на особом контроле находятся расследование дел, связанных с незаконной концентрацией экономических ресурсов, и их возвращение в собственность государства.

«В результате принятых мер обеспечен возврат государству активов на сумму 430 млрд тенге, или порядка 1 млрд долларов США. По делу Оператора РОП предотвращено хищение более 180 млрд тенге, которые полностью возвращены государству и расходуются на социальные цели. Под контроль государства перешли свыше 600 железнодорожных подъездных путей стоимостью 57 млрд тенге. Речь идет о так называемом «последнем километре», – сообщил Бектенов.

Помимо прямого возмещения ущерба, пояснил спикер, налицо социально-экономический эффект. К примеру, тарифы для железнодорожных перевозчиков снизились в 14 раз (с 2 200 тенге до 147 тенге).

«За такими «серыми» схемами стояли влиятельные лица, которые зачастую прятали «теневые» доходы за рубежом», – акцентировал он.