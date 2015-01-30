За штурвалом главной газеты страны Свежий выпуск Данияр АШИМБАЕВ, главный редактор Казахстанской биографическ

Можно долго спорить, какое издание является «духовным» предвестником будущей главной газеты страны, на этот счет есть разные мнения. Но факт остается фактом: с 1917 по 1920 год – в условиях революционного брожения и гражданской войны – территория современного Казахстана превратилась в лоскутное одеяло, на разных частях которого управляли структуры Алашорды, ревкомы, части Красной гвардии, колчаковское правительство, структуры Туркестанской АССР, казачьи атаманы, а то и просто – вооруженные банды, не подчинявшиеся никому. Историческая преемственность – влас­ти, закона и порядка – была прервана на несколько кровавых лет. В 1919 году был создан Революционный комитет по управлению Киргизским краем, в состав которого в итоге вошли как эмиссары центра, так и политические руководители большевистских органов власти, возникших в Казахстане; несколько позже в состав ревкома вошли и признавшие cоветскую власть представители «Алаш».

10 декабря 1919 года Казревком постановил начать издание «Извес­тий Киргизского края» как официального органа правительства на русском языке, а уже 1 января 1920 года в Оренбурге, тогдашней столице, вышел первый номер газеты. Мы хотели бы коротко рассказать о руководителях издания, восстановить или напомнить имена людей, стоявших у руля главного печатного органа казахстанского правительства.

1920. Первым редактором, который значится в архивных документах, был Валерий Лежава-Мюрат (1881–1938), старый большевик, работавший на Кавказе и на Урале. Девять арестов, две ссылки, участие в Первой мировой и гражданской войнах. В 1919-м вой­на забросила его в Казахстан, на Уральский фронт, откуда он попал в сос­тав Казревкома, где занимался переговорами с Алашордой, вопросами эмбинской нефти, военным строительством и одновременно был редактором «Известий Киргизского края». После Казахстана был на дипломатической работе в Турции и Афганистане, работал в системе Резинотреста, Главсевморпути. В 1937-м репрессирован.

1921. Летом этого года на должность редактора всех изданий Каз­обкома партии назначен Дмитрий Наронович (Наранович) (1884–1950). Учитель, социал-демократ, ссыльный, счетовод, корреспондент. С 1918-го – на профессиональной журналистской работе. Редактор газеты политотдела дивизии, Вологодской и Вятской губерний, Крыма. Со 2 июня 1921 года – редактор сначала всех изданий Казобкома, с 28 июня – ответственный редактор газеты «Степная правда», с 26 июля – редактор газеты «Советская степь». После Казахстана руководитель газет «Оренбургский рабочий», «Красный Крым», «Смычка», «Коммунист», «Кресть­янская газета».

1921–1922. В конце 1921-го «Степную правду» возглавил Александр Марьин (1897–1939). Окончил два курса Мос­ковского коммерческого института, с 1917 года – революционная и журналистская работа в Пензе. В 1921-м – заведующий отделом агитации и пропаганды Уральского губкома партии, в 1921–1922 гг. – заведующий АПО Казахского обкома ВКП(б) и одновременно редактор краевой газеты. С 1922-го – на работе в аппарате ЦК ВКП(б), помощник Кагановича, помощник Сталина, ответработник отдела культуры и пропаганды марксизма-ленинизма ЦК ВКП(б). В 1937-м репрессирован.

1922–1923. Петр Кусмарцев (1895–1983) – рабочий бакинских заводов, красногвардеец, заместитель начальника политотдела 25-й стрелковой дивизии, работник аппарата Казобкома ВКП(б), редактор «Степной правды». При нем произошло слияние газет «Степная правда» и «Оренбургский рабочий» под названием «Советская степь». После редакторства – сек­ретарь Актюбинского губкома партии, работал в Оренбургском обкоме и ЦК партии, на различных предприятиях и в органах управления Ярославской области. Кавалер ордена Ленина.

1923–1925. После ухода Кусмарцева газету возглавил Лев Хейфец (1889/;1890–?) – активист партии Бунд, прошедший через множест­во арестов и ссылок. Занимался журналистской деятельностью как в легальных, так и в подпольных изданиях. После революции редактировал газеты «Известия Александровского совета», «Донецкий пролетарий», «Известия Харьковского совета», «Известия Кременчугского совета», «Звезда», «К труду». В 1923-м направлен из Екатеринослава в Казахстан. После работал редактором газет «Полесская правда», «Коммуна», «Призыв», «Рабочий край», «Всебелорусская ежедневная рабочая газета», «Рабочий». В 1937-м арес­тован, дальнейшая судьба неизвестна.

1925. Еще один революционер-журналист Николай Феоктистов (1884–1950) имел в отличие от предшественников опыт работы в Казахстане. Семипалатинская мужская гимназия, корректор, литсотрудник газеты «Семипалатинский листок», работал в Омске и Кургане – конторщик, коррес­пондент, делопроизводитель, литсотрудник, редактор газеты Коалиционного комитета Временного правительства, редактор газеты Сибирского войскового совета казачьих депутатов. В 1918-м арестован по распоряжению Временного правительства Сибири и приговорен к расстрелу, бежал, скрывался в ауле в Семипалатинском уезде. С 1920 года работал в органах управления Семипалатинской губернии, редактировал губернскую газету «Степная правда», затем – газету «Красный Урал». В 1925-м был редактором Казахской краевой газеты «Советская степь» и председателем оргбюро Казахстанской ассоциации пролетарских писателей (будущий Союз писателей Казахстана). Затем на журналистской работе в Акмолинской губернии, Сибирском крайкоме партии, Центральной рабочей радиогазете СССР, ТАСС, Союзе писателей СССР, Центральном бюро краеведения СССР. Написал сборник стихов и книгу «Песни киргиз-казаков».

1926. Николай Туриков (1897–?) – выпускник реального училища, солдат, конторщик, анархист, агитатор, начальник политотдела укреппункта, работник Оренбургского губкома, заведующий отделом Семипалатинского губкома, дважды исполняющий обязанности секретаря губкома. В 1935-м переведен заместителем заведующего орграспредотделом Казобкома партии, а с января по июнь 1926 года – ответственный редактор краевой газеты «Советская степь». Затем был редактором газеты «Джетысуйская искра», заведующим сектором печати Казкрайкома, членом правления Казхлопкома. После 1931-го дальнейшая жизнь неизвестна.

1926–1928. Следующий редактор направлен в Казахстан решением Оргбюро ЦК ВКП(б). Александр Швер (1898–1938) – студент Казанского университета, сотрудник нелегальной газеты «Клич», председатель большевистской фракции Союза вузов Казани, член Симбирского комитета партии, комиссар почт и телеграфов Казанского губисполкома, главный редактор газеты Симбирского совдепа, военком Алатырьской группы войск, агитатор, обвинитель Симбирского ревтрибунала, главный редактор газеты «Заря», ответственный секретарь Симбирского губкома партии, заместитель заведующего отделом Наркомата просвещения РСФСР, лектор парт­школы, редактор уездной газеты, главный редактор симбирской губернской газеты «Пролетарский путь». С 1926 по 1928 год совмещал посты редактора газеты «Советская степь» и заместителя заведующего отделом печати Казкрайкома ВКП(б). После Казахстана руководил газетами в Воронеже, Сталинграде и Хабаровске. В 1937-м репрессирован.

1928. Швера сменил его земляк. Николай Пищальников (1894–?) – выпускник Казанской учительской школы-семинарии и ветеринарного училища, участник Первой мировой войны, агитатор, большевик, член Симбирского губкома, председатель военного трибунала Приволжского военного округа, председатель воен­но-морского трибунала Черного моря, агитатор-пропагандист, троцкист, работник Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б), редактор газет Татарского обкома, редактор газеты «Орловская правда». В 1928-м несколько месяцев руководил газетой «Советская степь». Работал в Куйбышеве и Москве. В 1935, 1936, 1948 годах был арестован, несколько раз оправдан, затем приговорен к ссылке.

1928–1929. О следующем редакторе – Николае Мартыненко – практически нет сведений. В середине 20-х он работал завучем Казахской краевой советско-партийной школы, был членом коллегии Наркомата просвещения КАССР, заведующим истпартотделом Казкрайкома ВКП(б). До наших дней дошел подготовленный и изданный им сборник документов про Алашорду.

1929. Павел Рысаков (Ромашкан) (1896–1988) окончил в 1917 году 4 курса Киевского университета, воевал на фронтах гражданской войны, был на руководящей работе в Харькове и Дагестане, редактировал газеты во Владивостоке и Архангельске. В Казахстане руководил «Советской степью», затем был редактором-составителем собрания сочинений Голощекина. В 1930-м перешел на работу в аппарат ЦК ВКП(б), работал в газетах «Лесная промышленность», «Легкая индустрия», больше 20 лет – в ТАСС, откуда и ушел на пенсию.

1929. Затем газету возглавил видный казахстанский политический деятель Садык Сафарбеков (1902–1938). Один из создателей Туркестанского комсомола, председатель сырдарьинского союза бедноты «Кошчи», работник Сырдарьинского обкома и Ташкентского укома партии. После размежевания Средней Азии – заведующий отделом Акмолинского губкома, заведующий агитпропотделом, отделом агитации, пропаганды и печати Казкрайкома ВКП(б). После недолгого редакторства – первый секретарь Акмолинского окружкома, Акмолинского горкома, Карсакпайского райкома, второй секретарь Восточно-Казахстанского обкома, первый секретарь Кзыл-Ординского райкома партии, председатель Казсовпрофа, второй секретарь Карагандинского обкома, первый секретарь Гурьевского окружкома, первый секретарь Западно-Казахстанского обкома партии. В 1937-м репрессирован.

1929–1930. Борис Красный (1900–?) – участник гражданской войны, партийный работник, журналист. В 1927-м исключался из партии за участие в троцкистской оппозиции. В 1929-м направлен из редакции «Комсомольской правды» в Казахстан, сначала замес­тителем, затем редактором газеты «Советская степь». В 1930-м переведен на аналогичную работу в Самару, затем в Казань. Последнее известное упоминание о нем в архивах относится к 1936 году.

1930. Некоторое время обязанности редактора исполнял Николай Седов (1903–1970). Рабочий, рядовой, комсомолец, партийный работник, заведующий орготделом и и. о. ответственного сек­ретаря Джетысуйского губкома, работник Казкрайкома ВКП(б). После «Степной правды» был проректором Казкрайкомвуза, первым секретарем Пахта-Аральского райкома, завотделом Южно-Казахстанского обкома, замес­тителем управляющего трестом «Алтайзолото», завотделом Западно-Казахстанского обкома. В 1935 году выехал из Казахстана, работал в Кирове и Курске, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды, гвардии майор. После войны работал в Литве и Курске, был директором спиртзавода.

1930–1932. Следующим редактором стал еще один политический тяжеловес. Петр Варламов (1899–1942) довольно быстро продвинулся в годы революции: ответственный секретарь Урдинского горрайкома, ответственный секретарь Букеевского губкома, заместитель заведующего АПО Казкрайкома, ответственный секретарь Каракалпакского обкома. В 1932-м вернулся на партийную работу – первый секретарь Чимкентского райкома, инструктор Казкрайкома, второй секретарь Алма-Атинского обкома, секретарь Карагандинского обкома партии, уполномоченный треста «Совсинторг» СССР по Казахстану, председатель Комитета по физкультуре при ЦИК КАССР. В 1942-м погиб под Сталинградом.

1932–1933. Аркадий Савин (1896–1966) стал последним редактором «Советской степи» и первым редактором «Казахстанской правды» (переименование состоялось в январе 1932 года). Выпускник семиклассного коммерческого училища, репетитор, студент Московского политехнического института, сотрудник газеты «Дело революции», боец партизанского отряда, редактор ферганской газеты «Пролетарская мысль», инструктор ЦК Компартии Украины, инструктор ЦК ВКП(б), заместитель редактора союзной газеты «Социалистическое земледелие». После Алма-Аты работал в системе сельскохозяйственных издательств и редакций в Москве, преподавал.

1933. Иван Губанов (1906–1938) был практически первым редактором, кто получил профильное образование. После Омской губернской совпартшколы он в 1930 году окончил Всесоюзный коммунистический институт журналистики. Комсомолец, репортер, студент, рядовой, спецкор «Комсомольской правды». В 1932-м направлен в «Казахстанскую правду», где был ответственным секретарем, заведующим сектором – заместителем редактора, и. о. редактора, заместителем редактора. Одновременно был редактором респуб­ликанской «Литературной газеты», а в 1937-м стал редактором журнала «Литературный Казахстан». В том же году репрессирован.

1933–1937. Николай Верховский (1902–1969) поставил своего рода рекорд по продолжительности работы в 20–30-е – целых четыре года. Окончил церковно-приходскую школу, рабфак, в 19 лет впервые стал редактором газеты Костромского губкома комсомола. В 1920-е учился в Ленинградском университете и работал в «Ленинградской правде». В 1928–1933 гг. работал в газетах Перми, Свердловс­ка и Челябинска, где его пути пересеклись с Левоном Мирзояном, с которым в 1933 году Верховский приехал в Алма-Ату. Его статус в республике был подчеркнут тем, что он являлся кандидатом в члены Бюро Казкрайкома ВКП(б). В 1937-м репрессирован. После лагерей и реабилитации работал в редакции газеты «Кокчетавская правда».

1937. Сменивший его Николай Гусев (1902–1960) не успел поруководить газетой и четыре месяца. Журналистская, комсомольская и партийная работа в 1933 году привела его в Казахстан с должности проректора Института востоковедения на место начальника политотдела МТС. В 1935-м стал заведующим отделом печати и издательств Казкрайкома ВКП(б), директором Казахского института журналистики, членом Бюро ЦК Компартии Казахстана. В 1937-м смещен с работы, а в 1938-м репрессирован.

1937–1938. Аналогичная судьба постигла и его преемника – Даниила Терентьева (1904–1984). Выпускник военно-морского политического училища и Института красной профессуры, он преподавал в Ленинграде, откуда был направлен по распространенной тогда практике начальником политотдела совхоза. Был преподавателем КИМЛ, заведующим отделом Алма-Атинского горкома партии. Летом 1938-го репрессирован. После реабилитации работал преподавателем Алма-Атинского института народного хозяйства.

1938–1940. Для Александра Шумакова (1906–1983) в отличие от многих «Казахстанская правда» стала не финалом, а началом пути. Он окончил три курса Московского историко-философского института и работал заведующим отделом столичной «Совхозной газеты», когда был направлен в Казахстан. Через два года перешел на работу в Госполитиздат СССР, воевал на фронтах Великой Отечественной, работал в «Совхозной газете», редактировал «Алтайскую правду», затем вновь – «Совхозная газета», «Советское хлопководство», Комитет радиоинформации СССР, газета «Советская торговля», Центральная студия телевидения, Гостелерадио СССР.

1940. Сергей Костюхин (1904–1941), как следует из его биографии, приехал в Казахстан вместе с Шумаковым. В 1939 году с поста зам­редактора «Совхозной газеты» назначен заместителем ответственного редактора «Казахстанской правды», а в июле 1940-го – редактором газеты. Однако через три месяца тяжело заболел и вскоре скончался.

1940–1948, 1955–1957. Константин Нефедов (1905–1971) – первый редактор, которому довелось руководить газетой дважды. После окончания курсов редакторов при Коммунистическом институте журналис­тики он работал в различных СМИ в Саратове и Сталинграде, был на партийной работе. В 1937-м стал редактором «Актюбинской правды», в 1939-м – руководителем КазТАГа, в 1940-м – сначала и. о. редактора, затем – редактором «Казахстанской правды». В перерыве был членом редколлегии «Известий», главным редактором «Совхозной газеты».

1948–1955. Послевоенные идео­логические склоки пришлись на период редакторства Игната Никитина (1905–1980). Он окончил Институт журналистики при заводе «Динамо» и работал там же, в заводской газете «Кировец». В 1939-м назначен редактором гурьевской газеты «Прикаспийская коммуна», затем заместителем ответредактора «Казахстанской правды», а пос­ле окончания Высшей партийной школы возглавил газету. В 1955-м стал редактором ярославской газеты «Северный рабочий», затем до пенсии работал заведующим архивом Ярославского обкома КПСС.

1957–1963. Уроженец Усть-Каменогорска Федор Боярский (1913–1971) работал в газетах Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей, участник Великой Отечественной войны. В 1952 году стал редактором газеты «Социалис­тическая Караганда», в 1957-м – «Казахстанской правды», в 1963-м – журнала «Партийная жизнь Казахстана», в 1965-м – газеты «Огни Алатау». После выхода на пенсию работал редактором Молдавского телевидения. В 1958 году награжден орденом Трудового Красного Знамени.

1963–1965. Журналист, писатель, партийный работник Анд­рей Кияница (1911–2002) руководил газетой два года. В его послужном спис­ке – тракторист, редактор районной газеты, редактор газеты «Карагандинский комсомолец», первый секретарь Приишимского райкома, первый секретарь Полудинского райкома партии, сек­ретарь партбюро артполка, редактор газеты «Ленинское знамя», собкор газеты «Известия», замредактора «Казахстанской правды», заведующий кафедрой журналистики Алма-Атинской партшколы, редактор «Казахстанской правды», вновь заведующий кафедрой.

1965–1979. Почти 15 лет газетой руководил Федор Михайлов (1921–2005). Секретарь Карагандинского обкома комсомола, ответсек газеты «Социалистическая Караганда», главный редактор Казахского радио, заведующий сектором, руководитель лекторской группы, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Казахстана, главный редактор газеты «Казахстанская правда», главный редактор журнала «Партийная жизнь Казахстана», кавалер четырех орденов, трижды депутат Верховного Совета КазССР, заслуженный работник культуры КазССР, лауреат премии Союза журналистов.

1979–1982. Иван Спиваков (1924–1993) – участник Великой Отечественной войны, выпускник КазГУ (первый на посту редактора «Казахстанской правды»), завотделом газеты «Алма-Атинская правда», завотделом «Казахстанской правды», инструктор ЦК Компартии Казахстана, редактор газеты «Правда Южного Казахстана». Много лет был первым заместителем Ф. Михайлова. С поста редактора ушел на пенсию.

1982–1986. Альберт Устинов (1932–2014) – писатель и журналист, кандидат филологических наук, к моменту прихода на пост редактора сделал политическую карьеру. Первый секретарь Павлодарского обкома и секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана, инструктор, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом культуры ЦК Компартии Казахстана. С поста редактора «Казахстанской правды» переведен на пост заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Казахстана, затем преобразованного в идеологический отдел ЦК. После 1986-го редактировал журнал «Социальная защита», затем уехал в Москву, где работал в различных СМИ.

1986–1991. Федор Игнатов (1942 г. р.) – бывший редактор газет «Ленинская смена» (ныне – «Экспресс К») и «Индустриальная Караганда». После ухода с поста редактора работал в КазТАГе, собкором ИТАР-ТАСС по Казахстану, в ряде других СМИ. Кавалер знака «Почетный журналист Казахстана», автор ряда книг.

1991–1994. Первым редактором в годы независимости стал Вяче­слав Срыбных (1950 г. р.). Выпускник журфака КазГУ работал в кокчетавских и алма-атинских СМИ. В 1982 году стал инструктором ЦК Компартии Казахстана, в 1987-м – заместитель главного редактора «Казахстанской правды», в январе 1991-го – и. о. редактора, в июне – редактором газеты. После ухода из «Казахстанской правды» перешел в холдинг «Караван», в том числе был редактором одноименной газеты. В 1996 году переехал в Ярославль.

1994–1997. Григорий Дильдяев (1948 г. р.) – выпускник КазГУ и казправдинец с большим стажем, в годы перестройки работал коррес­пондентом «Правды», затем создал и возглавил газету «Азия», одновременно с «Казахстанской правдой» редактировал газету «Азия – Экономика и жизнь». Почетный журналист Казахстана, дважды лауреат премии Союза журналис­тов Казахстана.

1997–2003. Будучи горным инженером-геофизиком по образованию, Валерий Михайлов (1946 г. р.) пошел по стопам отца – редактора «Казахстанской правды» Федора Михайлова. Он работал в газетах «Вечерняя Алма-Ата», «Ленинская смена», «Казахстанская правда», журнале «Простор». Автор ряда книг (самая известная – «Хроника великого джута»). В 1993-м вернулся в «Казахстанскую правду» сначала собкором, затем первым заместителем главного редактора. После ухода с поста главреда возглавил журнал «Простор». Кавалер ордена «Парасат».

Необходимо отметить, что в 1998 году постановлением Правительства газета была преобразована в акционерное общество «Респуб­ликанская газета «Казахстанская правда», которое возглавляет председатель правления (первоначально – президент).

1999–2002. Первым президентом АО стал Анатолий Гурский (1944 г. р.), имевший опыт работы в газете «Степной маяк», КазТАГе, пресс-службе Комитета народного контроля КазССР. С 1990 года – первый заместитель главного редактора газеты «Советы Казахстана», главный редактор газеты «Вес­ти Казахстана», заместитель председателя Национального агентства по делам печати и массовой информации, и. о. главного редактора Казахского информационного агентства, директор департамента СМИ Министерства информации и общественного согласия. После ухода с поста президента АО работал директором журнала «Мерей», редактором газеты «Аграрный Казахстан», в аппарате партии «Нур Отан».

2002–2003. В 2002 году «Казправду» возглавил Баглан Майлыбаев – журналист, политолог, доктор юридических наук, ранее работавший в системе Национальной академии наук (Институт философии и политологии, Институт государства и права), Казахском государственном университете международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана, ряде печатных СМИ, директором департамента СМИ МКИОС РК.

После работы в «Казахстанской правде» – председатель правления АК «Зан», руководитель пресс-службы Президента РК, председатель Комитета информации и архивов, вице-министр культуры и информации, пресс-секретарь Президента РК. С 2011 года работает заместителем руководителя Администрации Президента РК. Автор ряда научных монографий, более 150 научных и научно-публицис­тических статей, автор и руководитель серии медиапроектов, кавалер орденов «Кұрмет» и «Парасат».

2003–2005. Следующим президентом стал Олег Червинский (1968 г. р.), журналист, имевший опыт руководящей работы в таких изданиях, как газета «Деловая неделя», журналы «Нефть и газ Казахстана», Petroleum, газета «Новое поколение». В 2005-м вновь вернулся в собственные медиапроекты. Академик Академии журналис­тики РК.

2005–2007. Два года АО возглавлял известный журналист Олег Квятковский (1948–2007), работавший в казахстанских и центральных СМИ. В частности, он был собкором газеты «Труд» по Казахстану, главным редактором газет «Караван» и «Столичная жизнь». Лау­реат премии Президента РК в области СМИ, лауреат премии Сою­за журналистов Казахстана. Автор ряда книг.

2007–2011, с 2014. После кончины Квятковского газету возглавил ветеран «Казахстанской правды», представитель известной журналистской династии Александр Тараков (1961 г. р.). Выпускник журфака КазГУ, заместитель главного редактора журнала «Арай – Заря», заместитель главного редактора газеты «Сухбат – Позиция», первый заместитель главного редактора (этот пост в начале 80-х занимал его отец), вице-президент «Казахстанской правды». Писатель, публицист, лауреат премии Президента РК в области СМИ. Кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат». В январе 2014 года вновь назначен на пост председателя правления АО.

2011–2014. Жанай Омаров (1955 г. р.) – выпускник МГУ, кандидат философских наук. В его послужном списке можно отметить должности начальника главного управления преподавания общественных наук Министерства народного образования КазССР, начальника Алматинского управления информации и общественного согласия, председателя Демократической партии Казахстана, заместителя председателя партии «Отан», директора департамента СМИ МКИОС РК, пресс-секретаря Президента РК, заведующего информационно-аналитическим центром, отделом по связям с общественностью и прессой Администрации Президента РК, президента НК «Казинформ», главного редактора газеты «Караван», председателя правления РТРК «Казахстан». После ухода из «Казахстанской правды» был вице-министром культуры и информации РК, сейчас возглавляет холдинг «Нур-Медиа». Кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат».

Таким образом, за 95 лет сущест­вования газеты ее возглавляли 40 человек (двое – дважды), каждый из которых внес свою лепту в историю «Казахстанской правды». На ее страницах запечатлена вся новейшая история Казахстана – от полуавтономного края с неясными границами до независимого государства. Кто-то руководил изданием считанные недели, кто-то – почти полтора десятилетия. Изучая в библиотеке пожелтевшие газетные страницы, иногда нелишним будет посмотреть в «подвал» пос­ледней полосы и прочитать фамилию человека, который подписал в печать этот номер. Многие имена давно забыты, многие – на слуху, но каждый руководитель был летописцем своей эпохи.



