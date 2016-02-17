За шутку о подозрительной коробке полицейские задержали жителя Астаны
Житель Астаны решил пошутить и сообщил полиции о подозрительной коробке, за что и был задержан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.
"10 февраля примерно в 14.00 в Центр оперативного управления ДВД Астаны поступил звонок от неизвестного о том, что двое мужчин предложили ему пронести в АО "Казмедиа центр" подозрительную коробку из картона. Принятыми мерами установлен и задержан 31-летний житель Астаны, работающий водителем в одном из ТОО города. В ходе показаний задержанный признался, что таким образом он решил пошутить и не ожидал такой реакции со стороны полиции", – уточнили в ДВД.
Задержанный привлечен к административной ответственности по ст. 438 КРКоАП ("Заведомо ложный вызов специальных служб"). Теперь шутник должен заплатить штраф в размере 30 МРП (63 630 тенге).
Кроме того, в отношении указанного гражданина будет предъявлен иск через судебные органы по взысканию суммы ущерба за выезд экстренных служб.