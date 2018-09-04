За системное взяточничество задержан глава филиала "Казагрофинанс" в Костанайской области

Происшествия
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции задержан за взяточничество руководитель АО "Казагрофинанс" по Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz.
По данным АДГСПК РК, глава организации подозревается в получении взяток на системной основе от сельхозтоваропроизводителей области за ускоренное положительное решение вопроса по финансированию приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования.
Общая сумма взяток составляет более 1 млн тенге, которые подозреваемый получал с июня по август 2018 года. Всего зафиксировано более пяти фактов получения взяток. Подозреваемый находится под домашним арестом.
Также привлекается к ответственности директор ТОО, который подозревается в даче взятки руководителю Казагрофинанс.
По данным АДГСПК РК, глава организации подозревается в получении взяток на системной основе от сельхозтоваропроизводителей области за ускоренное положительное решение вопроса по финансированию приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования.
Общая сумма взяток составляет более 1 млн тенге, которые подозреваемый получал с июня по август 2018 года. Всего зафиксировано более пяти фактов получения взяток. Подозреваемый находится под домашним арестом.
Также привлекается к ответственности директор ТОО, который подозревается в даче взятки руководителю Казагрофинанс.