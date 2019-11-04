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​За скорость придется платить
Чингиз Ташенов

Общественные слушания по воп­росу перевода движения транс­порта на автодороге Щучинск – Кокшетау – Петропавловск на платную основу прошли в Кокшетау. О том, как планируется внедрение платности на практике, сотрудникам Акмолинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» и представителям СМИ рассказал советник директора филиала дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол» Алиаскар Мусин.

– В Акмолинской области дейст­вовал один платный учас­ток дороги – Нур-Султан – Щучинск, а нынче в республике появились и успешно работают еще три подобных участка, где практикуется гибридная сис­тема: Нур-Султан – Темиртау, Алматы – Капшагай и Алматы – Хоргос, – сообщил Алиаскар Мусин. – Сейчас в пилотном режиме осуществляется проект по внедрению системы открытого типа на участке Щучинск – Кокшетау – Петропавловск, общая протяженность которого составляет 242 километра.

Здесь, по словам спикера, не будут размещать пункты взимания оплаты и шлагбаумы, но появятся определенные зоны, протяженность и ставка оплаты для каждой из которых будет своя. В настоящее время установлены контрольные арки, размещено и тестируется элект­ронное оборудование.

Далее советник подробно остановился на системе оплаты при передвижении на данном участке трассы.

– При каждом проезде транспорта под контрольной аркой факт будет фиксироваться, за каждую пройденную зону предусмотрено последующее начисление оплаты, – рассказал он. – Важным моментом при этом станет возможность предоплаты проезда путем онлайн-зачисления на счет госномера автомобиля. В случае если водитель не позаботился об этом заранее, ему предстоит оплатить свою задолженность согласно полученным уведомлениям о сумме, которая станет в 1,5 раза выше фактической.

Если при проезде под любой из контрольных арок деньги будут находиться на счету госномера автомашины, это означает один тариф. В случае если водитель долго не оплачивает проезд, тогда у филиала дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «Каз­АвтоЖол» остается право обратиться в уполномоченные органы транспортного контроля для начисления штрафа.

Водитель должен сам заботиться о том, чтобы на его номере были деньги. При этом задолженность не имеет срока давности, – подчеркнул Алиаскар Мусин.

Он также сообщил о том, что в связи с переходом автодороги Щучинск – Кокшетау – Петропавловск на платную основу расширился список лиц, имеющих льготы.

Ранее льготами при проезде по данной территории обладали владельцы транспортных средств, зарегистрированных в прилегаю­щих к столице районах. Теперь, с расширением зоны этого участка, они распространяются на автовладельцев из Зерендинского района Акмолинской области и двух районов Северо-Казахстанской области – Тайыншинского и Аккайынского. Их жители имеют возможность оформить абонемент на свои легковые машины, оплатив 1 000 тенге за год. Ежегодно абонемент будет продлеваться.

– Для грузовых же машин это не предусматривается, так как они относятся к коммерческому транспорту, – подчеркнул Али­аскар Мусин. – Оплата за них будет производиться их владельцами в соответствии с другими ставками.

Преимуществами перехода данного участка автодороги на платную систему, как было отмечено, станут комфортные условия поездки. А комфорт – это в том числе образцовое содержание дорожного покрытия и возможность движения с максимальной скоростью. 

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