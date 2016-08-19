За слив фекалий в канализационный люк оштрафован мужчина в Астане

В Астане за слив нечистот водителю ассенизаторской машины выписан штраф в размере 63 630 тенге, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
"Сотрудниками природоохранной полиции Местной полицейской службы ДВД Астаны остановлена автомашина "ГАЗ 53" под управлением гр. Д., 1970 г. р., который сливал хозфикальные отходы в канализационный люк по ул. Сейфуллина, 65. Учитывая, что подобное нарушение 46-летний мужчина совершает повторно в течение года, полицейские привлекли его к административной ответственности по второй части статьи 505 КРКоАП "Нарушение правил благоустройства". В отношении гр. Д. наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 30 МРП (63 630 тенге)", – говорится в сообщении.
Добавим, что с начала года были выявлены 45 водителей ассенизаторских автомашин, нарушающих правила благоустройства. Общая сумму штрафов составила 1 537 725 тенге.