За службу Мельпомене

Зрители увидели театрализованное представление, затем состоялось чествование служителей Мельпомены. Причем лучших называли сами работники театра – администратор Кеншилик Жузбаева, гример Айна Баймуратова, актеры Маржан Бокешева и Ерканат Сабитов, звукооператор Медет Мухамедин. Именную премию народная артистка РК Жибек Багисова вручила актрисе Гульмире Жикилиной. Специальной премии имени заслуженного деятеля РК Муратбека Оспанова удостоен актер Баглан Имангазинов, а премии режиссера, заслуженного деятеля РК Жакыпа Омарова – ведущий актер театра Толеубек Конбай.