Сержант воинской части 18404 Десантно-штурмовых войск Ерик Касимбеков награжден медалью Министерства по чрезвычайным ситуациям «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін».

В январе этого года в пятиэтажном доме по улице Красина в городе Талдыкоргане из-за замыкания в электропроводке случился пожар. В этот день командиру отделения ремонтной роты Ерику Касимбекову был предоставлен выходной за несение службы в наряде, и он находился дома.

Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны РК, услышав крики в подъезде, он выбежал на площадку. От соседей военнослужащий узнал, что в одной из квартир, где проживает пожилая бабушка, произошел пожар. Не раздумывая, Ерик Касимбеков проник в помещение, быстро обнаружил пожилую женщину и эвакуировал ее в безопасное место.

Мужественный поступок военнослужащего не остался без внимания. В торжественной обстановке награду Ерику Касимбекову вручил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу подполковник гражданской обороны Игорь Жуков.

– Благодаря смелым действиям военнослужащего удалось спасти человеческую жизнь. Он не побоялся зайти в задымленную квартиру, быстро сориентировался в экстремальной ситуации и спас 84-летнюю женщину. Его самоотверженный поступок не остался без внимания. Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Ерик Касимбеков награжден за смелость и отвагу ведомственной медалью, – прокомментировал представитель областного департамента.

В этой критической ситуации поступить иначе воин-десантник Ерик Касимбеков не мог. Защищать, спасать и помогать людям – призвание настоящих мужчин.