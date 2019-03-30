За смертельный розыгрыш 20 лет тюрьмы получил геймер из США В мире

Фото: New York Daily News

Любитель онлайн-игр 26-летний Тайлер Баррис в Калифорнии приговорен к 20 годам заключения за более 50 ложных экстренных вызовов полицейских по всей территории США, один из которых привел к гибели человека, сообщает Lenta.ru.



Как сообщает New York Daily News, в декабре 2017 года Тайлер Баррис решил отомстить сопернику по онлайн-игре, узнал от знакомой девушки Кейси Винер адрес дома в городе Уичито, где тот проживает, и вызвал туда полицию, сообщив о стрельбе и похищении человека. Однако в этом доме жил совсем другой человек — 28-летний Эндрю Финч. Прибывший по вызову полицейский пристрелил его, когда тот потянулся рукой к поясу.



Семья Финча подала в суд на власти города Уичито. Прокуратура отказалась выдвигать обвинение против офицера.



Разбирательство в отношение Кейси Винер и передавшего ей адрес Шейна Гаскилла до сих пор продолжается.



