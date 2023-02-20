За снятием денег для мошенников застали костанайца полицейские – видео

Костанайские полицейские задержали подозреваемого в обналичивании денег для мошенников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Скриншот с видео ДП Костанайской области

31-летнего мужчину сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области задержали возле одного из филиалов банка, где он с карты дропа (человек, который соглашается на то, чтобы его банковская карта стала «транзитной» для украденных мошенниками денег – прим. ред.) обналичивал деньги.

«При обыске у мужчины изъяты сотовый телефон и 1 млн 960 тысяч тенге. Наличные деньги он собирался передать мошенникам, которые получили их обманным путем у граждан. За свои услуги мужчина брал 5% от обналиченной суммы», – рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП области Олжас Магыпаров.

Начато досудебное производство по части 3 уголовной статьи «Мошенничество».