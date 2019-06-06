Торжественной церемонией награждения победителей завершился в Туркестане областной этап Национального конкурса «Мерейлі отбасы-2019». Имена победителей определила специальная комиссия, заседание которой состоялось накануне.

Организаторы отмечают, что конкурс пользуется большой популярностью среди населения. Люди хотят в нем участвовать, ратуя тем самым за сохранение нравственных ценностей и повышение статуса семьи, ответственности родителей за воспитание детей, пропаганду заботы несовершеннолетних об инвалидах и престарелых родителях.

Национальный конкурс «Мерейлі отбасы-2019», организованный по инициативе Елбасы, проходит в области шестой раз. В этот раз в нем участвовало 58 семей со всех районов и городов Туркес­танской области. Три десятка семей в нынешнем году признаны победителями в различных номинациях. Все они получили сертификаты и подарки. Кроме того, от имени акима области Умирзака Шукеева участников наградили денежными призами.

Главный приз – по 1 000 000 тенге – вручили сразу двум семьям. Это семьи Карсыбаевых из Шардаринского района и Еркебаевых из Байдибекского района.

В семье 42-летнего Армана Карсыбаева и его 37-летней супруги Гульмиры Пиримбетовой подрас­тает пятеро детей. Глава семьи возглавляет Туркестанскую областную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва № 4 и известен далеко за пределами Казахстана своими спортивными достижениями. Он – мастер спорта международного класса РК по армрестлингу, чемпион РК, заслуженный тренер РК, чемпион Азии, победитель чемпионата мира по армрестлингу в Токио.

Старший сын Дияр пошел по стопам отца, занимается боксом и добился хороших результатов – кандидат в мастера спорта, член национальной сборной Казахстана, победитель международных турниров. Второй сын Данияр – чемпион Казахстана по армрестлингу, мастер спорта, член национальной сборной команды. Дочери Аружан и Аяжан учатся в школе, самая младшая – воспитанница детского сада. Незаменимую помощь в воспитании детей оказывает мама главы семьи Кульсара. Пенсионерка, вдова ветерана Великой Отечественной войны, ветеран тыла, обладатель медали «Әлемнің асылы» залог своей спокойной старости видит в хорошем воспитании детей.

Уроженец села Жанаталап Алмирза Еркебаев с супругой Онал Салибековой вместе уже почти полвека. Несмотря на пенсионный возраст, аксакал активно участвует в общественной жизни села, избран бием. Достопочтенные дедушка и бабушка воспитали 10 детей – 7 дочерей и 3 сыновей. Сейчас династию Еркебаевых продолжают 30 внуков и один правнук.

Предстоящей осенью семьи Карсыбаевых и Еркебаевых отправятся в Нур-Султан, где будут представлять Туркестанскую область на Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы-2019».