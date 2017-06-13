За сообщение в соцсетях павлодарке грозит арест до двух месяцев

Закон и Порядок
Арест до 75 суток грозит жительнице Павлодара за оскорбление полицейского в социальных сетях, передает pavlodarnews.kz.

26-летняя горожанка опубликовала свое сообщение в группе "Типичный Павлодар" в социальной сети "ВКонтакте".

По информации областного ДВД, полицейские установили и задержали жительницу Павлодара, публично оскорбившую представителей власти.

"Женщина оскорбила полицейских, использовав нецензурную брань, – сообщили в пресс-службе ДВД. – Задержанная дала признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 378 УК РК (Оскорбление представителя власти)".

Обидчице полицейских грозит штраф до 300 МРП (680 700 тенге), либо общественные работы на срок до 240 часов, либо арест до 75 суток.

Популярное

Все
Уголь, который может изменить промышленность
Золотая Орда как модель степной цивилизации
В Приаралье стартовала акция «Кітап керуені»
Госслужащие соревновались в эрудиции
Бюро Сената
Возвращение к земле
Лучшие производства года назвали в Улытау
Медальный всплеск в Торонто
Золото в триатлоне
«Актобе» забирает главный матч тура
Для роста экспорта
Не только солнце, воздух и вода
Во имя интересов государства и граждан
Изменить подход к субсидированию
Они первыми спешат на помощь
Новая Конституция – основа Справедливого Казахстана
Долгострой под контролем
Труд за пределами статистики
Многоуровневая система контроля
Продолжая путь отца
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
Должников пора призвать к ответу
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
В Алматы представили роботакси
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Парковка на придомовых территориях: в МВД разьяснили правила
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Зайцев взяли на контроль
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Свыше 700 попыток незаконного вывоза ГСМ пресекли в Казахст…
В колонию Тараза пытались пронести скрытую камеру под видом…
Двух подозреваемых по делу в вымогательстве задержали в Аст…
Осужденную за контрабанду наркотиков казахстанку доставили …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]