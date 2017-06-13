За сообщение в соцсетях павлодарке грозит арест до двух месяцев

Арест до 75 суток грозит жительнице Павлодара за оскорбление полицейского в социальных сетях, передает pavlodarnews.kz.
26-летняя горожанка опубликовала свое сообщение в группе "Типичный Павлодар" в социальной сети "ВКонтакте".
По информации областного ДВД, полицейские установили и задержали жительницу Павлодара, публично оскорбившую представителей власти.
"Женщина оскорбила полицейских, использовав нецензурную брань, – сообщили в пресс-службе ДВД. – Задержанная дала признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 378 УК РК (Оскорбление представителя власти)".
Обидчице полицейских грозит штраф до 300 МРП (680 700 тенге), либо общественные работы на срок до 240 часов, либо арест до 75 суток.
26-летняя горожанка опубликовала свое сообщение в группе "Типичный Павлодар" в социальной сети "ВКонтакте".
По информации областного ДВД, полицейские установили и задержали жительницу Павлодара, публично оскорбившую представителей власти.
"Женщина оскорбила полицейских, использовав нецензурную брань, – сообщили в пресс-службе ДВД. – Задержанная дала признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 378 УК РК (Оскорбление представителя власти)".
Обидчице полицейских грозит штраф до 300 МРП (680 700 тенге), либо общественные работы на срок до 240 часов, либо арест до 75 суток.