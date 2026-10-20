За созидательный труд и профессионализм

Общество
Ася Петрова

По поручению Главы государства Вице-Президент Ерлан Карин вручил ­государственные награды ряду общественных деятелей, представителям сферы науки, образования и культуры.

фото с сайта akorda.kz

По словам Вице-Президента, в этом году в стране произошли изменения исторического значения.

– Наша Конституция закреп­ляет ценности и принципы, отражающие нашу идентичность, единство, устремленность к развитию и прогрессу. Как постоян­но подчеркивает Президент Касым-Жомарт Токаев, основополагающими ценностями нашего общества являются Независимость и Суверенитет. Поэтому День Республики имеет особое значение для всех граждан страны, – сказал Ерлан Карин.

Вице-Президент подчеркнул, что Глава государства придает важное значение продвижению культа созидательного труда, ценностей трудолюбия и профессио­нализма, повышению статуса рабочих профессий. Поэтому Указом Президента высокими государственными наградами в этом году отмечены более 120 ветеранов труда, свыше 470 работников промышленности и сельского хозяйства, около 150 ученых и педагогов, порядка 120 мед­работников, более 200 предпринимателей, а также другие граж­дане, вносящие значительный вклад в развитие страны.

Ерлан Карин от имени Главы государства поздравил награж­денных с предстоящим Днем Республики, пожелал им благополучия, плодотворной работы и дальнейших успехов во благо страны.

#Ерлан Карин #День Республики #государственные награды

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