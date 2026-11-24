Умышленное подмешивание опасных или психоактивных веществ в напитки и еду представляет серьёзную угрозу общественной безопасности. Этот вопрос обсуждают уже на уровне Народного совета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Инициативу совместно прорабатывают члены Қазақстан Халық Кеңесі и депутаты Курултая. На рабочем совещании с участием представителей МВД, Минздрава и общественности обсудили необходимость закрепления чёткого правового определения спайкинга и введения дифференцированной ответственности – от административной до уголовной.

Особое внимание уделят оперативному проведению токсикологических исследований и защите пострадавших. По итогам работы предложения лягут в основу будущих законодательных поправок.

Андрей Лукин, член Қазақстан Халық Кеңесі: