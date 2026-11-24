В стране готовят законодательные поправки
Умышленное подмешивание опасных или психоактивных веществ в напитки и еду представляет серьёзную угрозу общественной безопасности. Этот вопрос обсуждают уже на уровне Народного совета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».
Инициативу совместно прорабатывают члены Қазақстан Халық Кеңесі и депутаты Курултая. На рабочем совещании с участием представителей МВД, Минздрава и общественности обсудили необходимость закрепления чёткого правового определения спайкинга и введения дифференцированной ответственности – от административной до уголовной.
Особое внимание уделят оперативному проведению токсикологических исследований и защите пострадавших. По итогам работы предложения лягут в основу будущих законодательных поправок.
Андрей Лукин, член Қазақстан Халық Кеңесі:
– Таких предложений мы направляем в государственные органы более ста. Они требуют внимательного изучения. Мы в этом отношении находимся на прямой связи с населением, акиматами, общественными приёмными. Исходя из этого, мы уже полноценно формируем свои предложения. И дальше будем осуществлять контроль по их исполнению.