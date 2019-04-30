​За стабильность и мир

Председатель ОО «Ассоциация деловых женщин Акмолинской области» Дамеля Койшина отметила, что впервые в их мероприя­тии принимают активное участие представители молодежного крыла «Jas Kanattar».

Участницы встречи обменялись мнениями относительно предстоящих выборов Президента и текущего состояния дел в регионе. Так, депутат Акмолинского областного маслихата, директор ТОО «Кокшетауский автобусный парк» Асия Шаримова акцентировала внимание на том, что благодаря поддержке государства ее предприятию с давней историей удалось выстоять и укрепить свои позиции, при этом она рассказала о новых интересных проектах.

Директор гуманитарно-технического лицея, член клуба женщин-политиков Акмолинской области Наталья Дементьева рассказала об изменениях в системе образования страны, новых подходах в обучении подрастающего поколения и своих ожиданиях, связанных с предстоящим избранием Главы государства.

Руководитель Совета деловых женщин региональной палаты предпринимателей «Атамекен» Гульмира Кусаин подчеркнула, что благодаря реализуемым сегодня в стране государственным программам есть немалые возможности для действенной и эффективной поддержки малого и среднего бизнеса.

О поддержке молодежи государством, о том, как найти себя в своем деле, рассказала председатель МК «Jas Kanattar» Сауле Касымова.

По итогам встречи было принято обращение ОО «Ассоциация деловых женщин Акмолинской области» о поддержке стабильного курса на поступательное развитие страны, которое озвучила депутат областного маслихата Елена Мащинская.