За стабильный Казахстан

Статьи
Ануар КАЛМЫКОВ
В составе делегации – руководитель Респуб­ликанского общественного штаба Мухтар Кул-Мухаммед, первый заместитель Председателя партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек, председатель Партии патриотов Казахстана Гани Касымов, председатель Демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев, председатель партии "Бiрлiк" Серик Султангали, председатель совета директоров Народного банка Александр Павлов, депутаты Мажилиса Парламента РК, члены АНК Олег Дымов, Роман Ким, члены фракции партии "Нур Отан" в Мажилисе М. Пшембаев, М. Бегентаев, А. Нуркина и другие.

В Павлодаре состоялись встречи со сторонниками Нурсултана Назарбаева – металлургами Казахстанского электролизного завода, горняками и энергетиками АО "Алюминий Казахстана", Аксуского завода ферросплавов, Евроазиатской энергетической корпорации, а также с рабочими предприятия ТОО "Богатырь Көмір" в Экибастузе.

Кроме того, члены РОШа встретились с представителями неправительственного сектора Павлодарской области и с рабочими производственного кооператива "Луганск" в Доме культуры одноименного села.

Примечательно, что первая встреча состоялась в Казахстанском электролизном заводе, где более 7 лет назад Елбасы, открывая данное предприятие, сказал: "Я, как металлург, мечтал о таком заводе. Теперь Казахстан не просто добывает и продает сырье, а производит конкурентоспособную продукцию и поставляет ее на мировой рынок". Так, в 2009 году казахстанский алюминий был официально зарегистрирован на Лондонской бирже металлов, а в 2010 году стал обладателем награды мирового уровня – "Европейское качество".

Руководитель Республиканского общественного штаба М. Кул-Мухаммед подчеркнул, что благодаря постоянной поддержке Елбасы Павлодарская область стала флагманом новой индустриально-инновационной экономики Казахстана. "Мощное алюминиевое производство, новый медеплавильный гигант, Аксуский завод ферросплавов и, конечно же, ваш электролизный завод являются надежной основой благосостояния каждой павлодарской семьи. Поэтому я абсолютно уверен, что вы в ответ на такую отеческую заботу проголосуете за нашего Лидера", – отметил руководитель РОШа.

Павлодарцы выразили благодарность ­Нурсултану Назарбаеву за программу форсированного индустриально-инновационного развития, в рамках которой только за последние 5 лет в области реализуются 94 проекта и создано более 11 000 новых рабочих мест.

– Елбасы начинал свой трудовой путь простым металлургом. Поэтому он не понаслышке знает цену вашему труду, ваши чаяния и устремления, ваши насущные проблемы. Человек труда – опора политики Главы государства, политики Единства, Мира и Согласия! Мы уверены, что предстоящие выборы вновь продемонстрируют наше единство и сплоченность вокруг нашего Лидера! Голосуя за Елбасы, мы голосуем за стабильный, процветающий и сильный Казахстан! – подчеркнул в ходе встречи с рабочими ТОО "Богатырь Көмір" в Экибастузе первый заместитель Председателя партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек.

Представительница трудовой династии энергетиков на Аксуской электростанции Светлана Махмудова отметила, что общий трудовой стаж ее династии энергетиков более 100 лет. За годы независимости Казахстана на предприятии внедряются новые технологии, модернизируется производство. Все это стало возможным благодаря политике Елбасы, росту экономики, миру и стабильности в Казахстане.

В поддержку кандидатуры Н. Назарбаева выступили руководители политических партий: "Ак жол" – Азат Перуашев, "Бірлік" – Серик Султангали и Партии патриотов Казахстана – Гани Касымов.

Во встречах приняли участие порядка тысячи павлодарцев. В своих выступлениях они подчеркивали, что благодаря политике Главы государства, несмотря на кризис в глобальной экономике, в Казахстане открываются новые предприятия, внедряются инновационные технологии, и казахстанцы обеспечены работой, уверенно смотрят в завтрашний день.

Павлодарцы видят в Нурсултане Назарбаеве­ поистине общенационального Лидера нашей страны. "Он – гарант мира и согласия, реализации наших планов, стабильного прогресса государства. Лидер, который сплотил нацию и мобилизует ее на реализацию задач, поставленных перед страной. Мы заявляем, что 26 апреля 2015 года будем голосовать за благополучие и инновационное развитие рес­публики, а значит, за Нурсултана Абишевича­ Назарбаева", – подчеркнули жители региона – сторонники кандидата в Президенты Казахстана Н. Назарбаева.

Популярное

Все
Сельский аким спас из пожара детей и предотвратил взрыв газового баллона до приезда пожарных
​​​​​​​Экономика Казахстана: три сценария развития
Президентские выборы показали, что на самом высоком государственном посту женщину готовы видеть лишь около 5% казахстанцев
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Масштабную проверку в госорганах проведут по поручению Токаева
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
Ерболат Досаев переназначен акимом Алматы
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Нуржан Нуржигитов остался на посту акима Жамбылской области
Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса
Казахстан принимает участие в Центральноазиатском инвестиционном форуме в Японии
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
Два комитета хотят упразднить в МВД
Тридцать ДТП произошло за день из-за гололеда в Кызылорде
Берік Әбдіғалиұлы переназначен акимом области Ұлытау
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии

Читайте также

Статьи
Покупайте и помогайте!
Статьи
Приоритеты конкурентного рынка
Статьи
Форум красивых и деловых
Статьи
Помощь ближе, чем кажется

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]