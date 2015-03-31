За стабильный Казахстан Статьи Ануар КАЛМЫКОВ

В составе делегации – руководитель Респуб­ликанского общественного штаба Мухтар Кул-Мухаммед, первый заместитель Председателя партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек, председатель Партии патриотов Казахстана Гани Касымов, председатель Демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев, председатель партии "Бiрлiк" Серик Султангали, председатель совета директоров Народного банка Александр Павлов, депутаты Мажилиса Парламента РК, члены АНК Олег Дымов, Роман Ким, члены фракции партии "Нур Отан" в Мажилисе М. Пшембаев, М. Бегентаев, А. Нуркина и другие.



В Павлодаре состоялись встречи со сторонниками Нурсултана Назарбаева – металлургами Казахстанского электролизного завода, горняками и энергетиками АО "Алюминий Казахстана", Аксуского завода ферросплавов, Евроазиатской энергетической корпорации, а также с рабочими предприятия ТОО "Богатырь Көмір" в Экибастузе.



Кроме того, члены РОШа встретились с представителями неправительственного сектора Павлодарской области и с рабочими производственного кооператива "Луганск" в Доме культуры одноименного села.



Примечательно, что первая встреча состоялась в Казахстанском электролизном заводе, где более 7 лет назад Елбасы, открывая данное предприятие, сказал: "Я, как металлург, мечтал о таком заводе. Теперь Казахстан не просто добывает и продает сырье, а производит конкурентоспособную продукцию и поставляет ее на мировой рынок". Так, в 2009 году казахстанский алюминий был официально зарегистрирован на Лондонской бирже металлов, а в 2010 году стал обладателем награды мирового уровня – "Европейское качество".



Руководитель Республиканского общественного штаба М. Кул-Мухаммед подчеркнул, что благодаря постоянной поддержке Елбасы Павлодарская область стала флагманом новой индустриально-инновационной экономики Казахстана. "Мощное алюминиевое производство, новый медеплавильный гигант, Аксуский завод ферросплавов и, конечно же, ваш электролизный завод являются надежной основой благосостояния каждой павлодарской семьи. Поэтому я абсолютно уверен, что вы в ответ на такую отеческую заботу проголосуете за нашего Лидера", – отметил руководитель РОШа.



Павлодарцы выразили благодарность ­Нурсултану Назарбаеву за программу форсированного индустриально-инновационного развития, в рамках которой только за последние 5 лет в области реализуются 94 проекта и создано более 11 000 новых рабочих мест.



– Елбасы начинал свой трудовой путь простым металлургом. Поэтому он не понаслышке знает цену вашему труду, ваши чаяния и устремления, ваши насущные проблемы. Человек труда – опора политики Главы государства, политики Единства, Мира и Согласия! Мы уверены, что предстоящие выборы вновь продемонстрируют наше единство и сплоченность вокруг нашего Лидера! Голосуя за Елбасы, мы голосуем за стабильный, процветающий и сильный Казахстан! – подчеркнул в ходе встречи с рабочими ТОО "Богатырь Көмір" в Экибастузе первый заместитель Председателя партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек.



Представительница трудовой династии энергетиков на Аксуской электростанции Светлана Махмудова отметила, что общий трудовой стаж ее династии энергетиков более 100 лет. За годы независимости Казахстана на предприятии внедряются новые технологии, модернизируется производство. Все это стало возможным благодаря политике Елбасы, росту экономики, миру и стабильности в Казахстане.



В поддержку кандидатуры Н. Назарбаева выступили руководители политических партий: "Ак жол" – Азат Перуашев, "Бірлік" – Серик Султангали и Партии патриотов Казахстана – Гани Касымов.



Во встречах приняли участие порядка тысячи павлодарцев. В своих выступлениях они подчеркивали, что благодаря политике Главы государства, несмотря на кризис в глобальной экономике, в Казахстане открываются новые предприятия, внедряются инновационные технологии, и казахстанцы обеспечены работой, уверенно смотрят в завтрашний день.



Павлодарцы видят в Нурсултане Назарбаеве­ поистине общенационального Лидера нашей страны. "Он – гарант мира и согласия, реализации наших планов, стабильного прогресса государства. Лидер, который сплотил нацию и мобилизует ее на реализацию задач, поставленных перед страной. Мы заявляем, что 26 апреля 2015 года будем голосовать за благополучие и инновационное развитие рес­публики, а значит, за Нурсултана Абишевича­ Назарбаева", – подчеркнули жители региона – сторонники кандидата в Президенты Казахстана Н. Назарбаева.