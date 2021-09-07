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​За строкой Послания
Азамат Сулейменов

Мангистаусцы обозначили направления, в которых предстоит работать для реализации Послания Главы государства. Аким области Серикбай Трумов конкретизировал задачи, которые будут выполняться в регионе, и дал соответствующие поручения лицам, ответственным за их реализацию на местном уровне.

Первая задача, обозначенная Главой государства, – развитие экономики страны после пандемии. В этом направлении ведется системная работа по диверсификации экономики Мангистауской облас­ти. Приоритет отдается развитию обрабатывающей промышленности, а также таким отраслям, как туризм, строительство, сельское хозяйство, транспорт и логистика.

– Мы планируем к 2025 году увеличить объем обрабатывающей промышленности области до 254,3 миллиарда тенге, – отметил глава региона, добавив, что для достижения намеченных целей необходимо продолжить работу по привлечению прямых инвестиций в экономику области.

Площадкой для размещения новых производств потенциальных инвесторов должна стать территория актауской специальной экономической зоны «Морпорт Актау». С момента открытия СЭЗ в предприятия, расположенные здесь, инвестировано более 200 млрд тенге. На сегодня здесь функционируют 19 производств, где трудятся около 1 800 человек. В ближайшее время планируется реализация еще 14 проектов с участием иност­ранных и отечественных инвесторов, 5 из них будут запущены в текущем году.

Послание Президента придаст новый импульс открытию мес­торождений в Мангистау. Глава государства поручил провести геологоразведку и комплексное изучение недр. По словам акима области, в этом направлении будут проведены разведочные работы на месторождениях Узень, Жетыбай, Каламкас и в других точках залегания «черного золота». Эта инициатива вошла в комплексный план социально-экономического развития, который уже разрабатывается в области.

– Данные мероприятия позволят определить запасы нефти в регио­не, увеличить объемы добычи углеводородов, а также увеличить объем работ предприятий, обслуживающих нефтяные компании, – отметил Серикбай Трумов.

В ходе обсуждения Послания Президента Касым-Жомарта Токаева на встрече актива Мангистауской области говорили и о модернизации магистрального водовода Астрахань – Мангистау.

К 2030 году объем дефицита воды в стране может достигнуть 40%. В целях предупреждения проб­лемы Президент дал конкретные поручения исполнительным органам. Глава государства подчерк­нул необходимость модернизации водовода Астрахань – Мангистау и строительства опрес­нительного завода в Кендерли.

По словам акима области Серикбая Трумова, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация завода. На реализацию проекта понадобится 87 млрд тенге. Планируется, что завод будет опреснять 50 тыс. кубометров воды в сутки. С вводом предприятия планируется обеспечить население города Жанаозена чистой питьевой водой.

– От имени мангистауской общественности выражаю благодарность Главе государства за долгожданное решение проблемы, – сказал глава региона.

В Послании Глава государства обозначил пять основных инициа­тив, направленных на повышение благосостояния населения. С 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы будет увеличен с 42 500 тенге до 60 000 тенге. Соглас­но данным акимата Мангистауской области, рост МЗП положительно скажется на 19 365 жителях регио­на. Кроме того, в период с 2022 по 2025 год в Мангистау на 20% повысится заработная плата более чем у 52 000 гражданских служащих, трудящихся в различных сферах.

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