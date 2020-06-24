За судьбы людей и целой страны

Преодолевая трудности

– Нурсултан Абишевич уже в те годы имел широкий кругозор, много читал, постоянно работал над собой. Он всегда был готов к любой ситуации, будь то рабочий момент или какой-то житейский вопрос. И мог нащупать подход к каждому, с кем угодно найти общий язык. Вот что значит харизма! – поддерживает Тохтархан Ибраевич.

– В начале 1960-х годов я хотел уехать из Темиртау и больше не работать на металлургичес­ком комбинате. Работа тяжелая, грязная, много ручного труда. Я поделился планами с Нурсултаном Абишевичем, он выслушал меня и сказал: «Куа­ныш, металлургия – это тяжелый мужской труд. Ты уедешь, я уеду, все уедут, но кто будет работать и поднимать нашу Магнитку, нашу гордость?» Я запомнил эти слова и пронес через всю свою жизнь, – с теплотой вспоминает Куаныш Омашевич. – Многих он тогда удержал, сагитировал остаться. Нурсултан Назарбаев был очень общительным, коммуникабельным, и, что интересно, к нему все прислушивались. Уже в стройотрядах его избирали своим командиром, он с молодых лет демонстрировал лидерские качества.

И действительно, на казах­станскую Магнитку тогда устремились тысячи молодых людей, но из-за тяжелых условий труда и быта многие уезжали обратно. Чуть не сделал этого и Куаныш Омашев, в то время слесарь-ремонтник, а ныне почетный металлург и почетный гражданин Темиртау, соратник Первого Президента Казахстана.

– Нас послали в Темиртау на производственную практику на полтора года. Работали посменно и одновременно учились во втузе, – рассказывает Тохтархан Ибраевич. – Представьте себе доменную печь – огромный агрегат 12 метров в диаметре и высотой 40 метров – в которой температура выплавки чугуна достигает 2 тысячи градусов. Отстоять рабочую смену и произвести все рабочие циклы, чтобы выплавить чугун, – непрос­той труд! Не все, кто приехал из Днепродзержинска вместе с Нурсултаном Абишевичем, выдерживали.

По его словам, «горячий» стаж Нурсултана Назарбаева составляет не меньше 10 лет. Будущий Первый Президент работал чугунщиком разливочных машин, горновым доменного цеха, диспетчером, газовщиком, старшим газовщиком. Причем с молодых лет он ставил перед собой цели идти дальше, досконально изучать свою профессию, расти в ней.

– Я знаком с Нурсултаном Абишевичем с 1960 года, когда он только начинал свою деятельность на Карагандинском металлургическом заводе. До этого два года он отучился в ПТУ в Днепродзержинске, где получил восьмой разряд горнового доменной печи. Это сейчас все хотят быть сразу финансис­тами, юристами, а тогда даже для получения рабочей специальности нужно было учиться два года, – вспоминает Тохтархан Ибраевич Искаков, сокурс­ник Елбасы по металлургичес­кому факультету завода втуз (высшее техническое учебное заведение), почетный металлург, проработавший в «АрселорМиттал Темиртау» 55 лет.

Прочитав заметку в газете «Ленинская смена», отправился из родного Чемолгана в путь и молодой Нурсултан Назарбаев­, чтобы освоить нелегкую, но очень почетную профессию металлурга.

В конце 1950-х годов казах­станская Магнитка была объявлена Всесоюзной ударной стройкой. На призыв ЦК Компартии – отправиться на грандиозное строительство – откликнулись тогда юноши и девушки со всех уголков Советского Союза.

Дальновидность и забота о ближнем

Хорошо помнит те времена и 85-летняя Нина Тимофеевна ­Вахитова – также почетный граж­данин Темиртау, председатель местного совета ветеранов.

С 1971 по 1973 год она работала заведующей кабинетом политпросвещения горкома, а после – 15 лет секретарем по идеологии Темиртауского горкома партии. Нурсултан Назарбаев­ в те времена был сначала секретарем парткома Карагандинского металлургического комбината, затем – вторым секретарем Карагандинского обкома партии, и они часто пересекались по работе. Да и жили одно время практичес­ки через стенку друг от друга.

– Нурсултан Абишевич всегда помогал людям, никогда не оставался в стороне от проблем нуждающегося. К подчиненным же был очень требовательным, ценил дисциплину и трудолюбие, – вспоминает Нина Тимофеевна.

Еще одно качество Первого Президента подчеркивает его соратница – дальновидность при принятии решений. Тому подтверждением и многочис­ленные стратегии и программы, принятые им как Первым Президентом за годы независимости.

Важным событием в судьбе и будущего Первого Президента Казахстана, и жителей Темиртау стала статья Нурсултана Назарбаева «Причислен к отстающим» в главной в ту пору газете страны «Правда». Эта история живо показана в фильме «Путь лидера».

В этот период в городе были переполнены детские сады, школы работали в три смены, вспоминает Нина Тимофеевна. С жильем – туго, а ведь среди молодежи традиционно много свадеб. Кадры готовило лишь одно профтехучилище, нужно было расширять институт, чтобы люди могли учиться в вечернюю смену.

Секретарь парткома Нурсултан­ Назарбаев чувствовал личную ответственность за людей и порученное дело. И доказывал на самом высоком уровне, что технология и производство – это само собой, но без людей они ничего не значат. Надо создавать в городе нормальные условия для жизни.

На секретариате ЦК, где

Нурсултан Абишевич держал отчет, обратили внимание на его высокий уровень профессиональной подготовки, компетентность, хорошее знание дела. Итогом большой работы стало совместное постановление ЦК КПСС и Совмина по улучшению производственных и культурно-бытовых условий трудящихся комбината.

– Статья вызвала огромный резонанс. Нурсултану

Назарбаеву сказали ехать в Москву с отчетом, и там его принимал Михаил Андреевич Суслов, секретарь ЦК КПСС, – добавляет Тохтархан Искаков. – Он сделал действительно огромное дело: город стал расти и развиваться, резко увеличилось строительство жилья, школ, детских садов. Были построены стадион «Металлург», ледовый дворец, даже 50-метровый бассейн появился, какого не было в крупных городах. Все по инициативе будущего Первого Президента!

Выступление Нурсултана Назарбаева по тем временам действительно было очень смелым и решительным, раскрывающим истинное положение вещей. Благодаря этому в город начали вкладывать деньги, появился новый генеральный план развития. Десятки тысяч людей стали жить лучше.

– Я все время внимательно наблюдала за Нурсултаном Абишевичем, видела, как он рос постоянно. Очень старался в институте, много учился, начал политическую и хозяйственную карьеру в нашем городе. Это человек, который никогда не довольствуется нынешним положением, а всегда заботится о будущем, предвидя его, – говорит сегодня Нина Вахитова. – И когда он стал Первым Президентом Казахстана, мы постоянно чувствовали заботу о нашем городе. Нурсултан Абишевич бережно относится к людям, и благодаря такому доброму отношению люди доверяют ему и прислушиваются. Он очень хороший организатор, и если что задумал, все реализует.

Остаться в памяти людей

Сокурсник Елбасы Куаныш Омашев с гордостью признает: Нурсултан Назарбаев сумел сохранить друзей юности. Общительная натура и умение вести за собой проявлялись еще тогда, когда будущего Главу независимого Казахстана избирали командиром стройотряда. А уже в тридцать с лишним лет он стал секретарем партийной организации.

Отношение к сокурсникам, друзьям молодости у Нурсултана­ Абишевича не поменялось и после того, как он стал Президентом. Из 16 человек в группе, где они с Куанышем Омашевым оба учились, шестеро стали докторами наук, пятеро – управленцами на крупных предприятиях.

– До сих пор встречаемся по дням рождения, – говорит ­Куаныш Омашевич.

Не раз собирал их за одним дастарханом и Елбасы. Да и сам, бывало, приезжал в родной сердцу регион. И даже, говорят, признавался, что не будь в его судьбе Темиртау, вряд ли добился бы таких высот.

– В 1989-м забастовали шахтеры, и если бы не прибывший к ним на встречу Нурсултан Абишевич, разнесли бы в пух и прах Караганду. Он был единственным человеком, кому они тогда поверили, – вспоминает аксакал. – Без сомнения, Нурсултан Назарбаев останется в истории как один из величайших людей планеты. Как Президент, он много чего правильного сделал. А ведь это было не так просто, когда страна только вставала на ноги. Самое главное – надо было узаконить границы молодого государства. Закрыл ядерный полигон, создавал все практически с нуля. Нельзя умалять его заслуг, мы все видели, с чего начинали. Мы, вот, собственными семьями порой не можем управлять, сын одно говорит, сноха – второе, а внуки – третье, а он сумел успешно управлять целым государством!

Летели они как-то в 1991-м на самолете вместе, и Нурсултан Абишевич поведал Куанышу Омашевичу о планах по переносу столицы. Оказывается, эту задумку Елбасы долго вынашивал. Соратник Первого Президента тогда было засомневался: на дворе разруха, люди еле выживают, тут надо смелость иметь. А Нурсултан Назарбаев ему в ответ назвал с полсотни причин, почему столица Казахстана должна быть именно в его сердце...

И был прав. Сегодня столица, вот уже более года носящая имя своего идейного вдохновителя и главного архитектора, – это город, который восхищает всех.

...Говорят, друзья молодости – самые верные и понимающие. Действительно, с годами все сложнее заводить тесные связи. Вот и соратники Елбасы, многим из которых уже за восемьдесят, помнят только доброе и светлое. Для них Первый Президент страны, Лидер нации навсегда останется таким, каким они видели его еще в Темиртау, – активным, целе­устремленным, неравнодушным Нурсултаном Назарбаевым­. Всегда радеющим за судьбы простых людей.