За сундук придется отвечать

505
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
В полицию обратился житель села с заявлением о том, что ночью двое неизвестных, выломав окно, проникли в его дом и похитили деревянный сундук с личными вещами. Их потерпевший оценил в 150 тыс. тенге.
Спустя короткое время полицейскими в этом же селе были задержаны двое подозреваемых в грабеже односельчан в возрасте 25 и 16 лет. При обыске у них изъяты вещественные доказательства – личные вещи потерпевшего.
С учетом того что 25-летний мужчина вовлек в совершение преступления несовершеннолетнего, в отношении него начато досудебное расследование еще и по статье 132 часть 4 УК РК. Не остались без внимания полиции и родители подростка, подозреваемого в совершении грабежа. Теперь им придется ответить перед законом за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего по части 1 статьи 140 УК РК. Она предусматривает штраф до двухсот МРП, либо привлечение к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арест до 60 суток.

