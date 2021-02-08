За сутки 11 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии
Екатерина Елисеева
В Казахстане за сутки 11 человек умерли от коронавирусной инфекции и пневмонии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
"На 8 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 028 человек (16 770 КВИ+ и 10 258 КВИ-), из них в стационарах находится 5 804 пациента, на амбулаторном уровне – 21 224 пациента", – говорится в сообщении.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 268 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов; на аппарате ИВЛ - 42 пациента.
Также стало известно, что за сутки от коронавирусной инфекции и пневмонии умерли 11 человек.