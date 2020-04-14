За сутки у 116 медработников выявлен коронавирус в Алматы

В Алматы за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 174 человек, из них 116 медицинских работников. Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абильдаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
"В Алматы на 14 апреля зарегистрировано 346 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новых случаев 174 за сутки, из них 58 контактных, 1 сотрудник детской городской клинической инфекционной больницы, 110 медработников центральной городской клинической больницы, 2 сотрудника службы скорой медицинской помощи, 1 сотрудник городской поликлиники № 32, 1 сотрудник городской поликлиники №11, 1 сотрудник Городской клинической больницы №1", - проинформировал Абильдаев.
По его словам, в инфекционных стационарах на лечении от Covid-19 находятся 295 пациентов, из них у 7 состояние тяжелое, у 41 - средней степени тяжести , у 247 - удовлетворительное.
"В провизорных центрах находятся 256 человек, из них - 12 детей, на карантинной изоляции 366, на домашнем – 7097 пациентов. Состояние у двоих медицинских работников тяжелое в связи с полисегментарной пневмонией, у остальных заболевших - удовлетворительное. По всем контактным лицам проводится работа по их выявлению", - добавил спикер.
Он отметил, что заражение могло произойти от пациентов, так как они продолжали оказывать экстренную медицинскую помощь.
"Среди них могли быть пациенты с бессимптомным течением. По данному факту в настоящий момент проводится эпидемиологическое расследование. Также еще хотелось бы дополнить, что принимаются все меры по обследованию медицинских работников. Кроме того, усилены противоэпидемиологические мероприятия внутри всех городских клиник с обязательным обследованием сотрудников на коронавирус", - заключил глава управления общественного здоровья Алматы.