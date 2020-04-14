За сутки у 116 медработников выявлен коронавирус в Алматы

Коронавирус
Айдана Демесинова
Фото: News.cn
В Алматы за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 174 человек, из них 116 медицинских работников. Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абильдаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В Алматы на 14 апреля зарегистрировано 346 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.  Новых случаев 174 за сутки, из них 58 контактных, 1 сотрудник детской городской клинической инфекционной больницы, 110 медработников центральной городской клинической больницы, 2 сотрудника службы скорой медицинской помощи, 1 сотрудник городской поликлиники № 32, 1 сотрудник городской поликлиники №11, 1 сотрудник Городской клинической больницы №1", - проинформировал Абильдаев.

По его словам, в инфекционных стационарах на лечении от Covid-19 находятся 295 пациентов, из них у 7 состояние тяжелое, у 41 - средней степени тяжести , у 247 - удовлетворительное.

"В провизорных центрах находятся 256 человек, из них - 12 детей, на карантинной изоляции 366, на домашнем – 7097 пациентов. Состояние у двоих медицинских работников тяжелое в связи с полисегментарной пневмонией, у остальных заболевших - удовлетворительное. По всем контактным лицам проводится работа по их выявлению", - добавил спикер.

Он отметил, что заражение могло произойти от пациентов, так как они продолжали оказывать экстренную медицинскую помощь.

"Среди них могли быть пациенты с бессимптомным течением. По данному факту в настоящий момент проводится эпидемиологическое расследование. Также еще хотелось бы дополнить, что принимаются все меры по обследованию медицинских работников. Кроме того, усилены противоэпидемиологические мероприятия внутри всех городских клиник с обязательным обследованием сотрудников на коронавирус", - заключил глава управления общественного здоровья Алматы.


Популярное

Все
Конституция в контексте развития образования и науки
Курс на зимнюю Азиаду
Английский акцент казахстанского футбола
Вклад в зеленый фонд Астаны
«Семей» диктует правила в Алматы
Состязания в Рабате
Обеспечить транспортную доступность
С упором на орошение
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Барьер взят!
Шампунь на тротуары не жалели
В Астане наградили юных журналистов
Душа народа – в струнах домбры
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

