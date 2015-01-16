За сутки в ВКО зарегистрировано три наезда на пешеходов, включая ребенка

Происшествия
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Ксения Воронина
За 15 января в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, при которых травмированы трое участников дорожного движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.

Как сообщила Старший инспектор УАП ДВД Восточно-Казахстанской области Акгуль Атудинова, 14 января в селе Курчум был допущен наезд на женщину, которая сама обратилась в больницу, где были определены травмы в виде переломов кисти и ребер. По словам потерпевшей водитель, совершив наезд на нее, скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя и автомобиля.

"Кроме того, 15 января  на автодороге Аягоз-Тарбагатай был допущен наезд на 8-летнюю девочку. 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121, двигался из села Майлин в сторону города Аягоз, не выбрал безопасную скорость. Под колесами автомобиля ребенок получил травму головы и перелом бедра. В этот же день в поселке Орленок Бескарагайского района 36-летний водитель автомобиля Ауди-80 допустил наезд на 73-летнюю женщину, которая была госпитализирована с переломом лодыжки", - сообщила Акгуль Атудинова.

Старший инспектор УАП ДВД ВКО подчеркивает, что причиной наезда на пешеходов и прочих ДТП часто является превышение скорости. Поэтому в целях снижения аварийности с 13-15 января в Восточном Казахстане было проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Скорость".

"В течение трех дней сотрудниками дорожно-патрульной полиции области выявлено 2717 нарушений правил дорожного движения. За превышение установленной скорости оштрафованы 264 водителя. 31 нетрезвый водитель задержан за рулем транспорта. 668 водителей привлечены к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности. За пользование сотовым телефоном во время управления транспортом 408 водителей наказаны. Не пропустив пешехода на пешеходном переходе, 94 водителя привлечены к ответственности. За нарушение правил маневрирования на 213 водителей составлены административные протоколы", - заявила Акгуль Атудинова.

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