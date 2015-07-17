За того парня Свежий выпуск Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Два человека, проходивших тестирование, были застигнуты при попытке ввести в компьютерную базу не свои ИИН, а друг друга. Такую подмену выявил администратор. Он мгновенно отреагировал на неправомерные действия, составив соответствую­щий акт. Нарушителей попросили тут же покинуть тестовый зал. В ходе проверки, которую проводили сотрудники департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЮКО, выяснилось, что госслужащий пришел сдавать тесты вместо своего знакомого, который не был уверен в своих знаниях. Выручить его решил коллега, работающий в должности главного специалиста – бухгалтера аппарата маслихата Казыгуртского района. Бухгалтеру вынесли строгий выговор.

Это далеко не первый случай нарушения правил тестирования. С начала года их зарегистрировано 17. Практика показывает, что у претендентов не очень высокий уровень знаний, и они используют любые уловки, чтобы показать хороший результат. Так, за первое полугодие тестирование прошли 1 949 человек. Из них 784, или 40,2% кандидатов показали результат выше порогового уровня, а 1 148, что составляет 58,9%, не смогли набрать необходимые баллы.



