Фото с сайта otyrar.kz
В Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области врач районной поликлиники Улбосын Жасымбекова в третий раз родила двойню и удостоилась золотой подвески за материнство, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на otyrar.kz
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Как отмечается, в общей сложности у молодой мамы, жительницы поселка Турара Рыскулова, восемь детей.
Молодую мать-героиню принял аким Тюлькубасского района Нурбол Турашбеков и вручил подвеску "Алтын алқа". Глава региона поблагодарил многодетную мать за весомый вклад в демографическое развитие страны. Вместе с тем он отметил, что на сегодня государство создает все условия матерям и детям и оказывает всестороннюю поддержку.
На сегодня родители близнецов – Галым Галбият и Улбосын Жасымбекова – работают врачами в районной поликлинике. В 2012 году по программе "С дипломом – в село" молодую семью обеспечили жильем.
В семье молодых врачей старшая дочь Аружан учится в 4-м классе, а близняшкам Кымбат и Сымбат исполнилось 7 лет. Второй паре близнецов – Улжан и Улпан больше 5 лет. Кроме того, 3 года исполнилось старшему сыну Акарысу, а в 2015 году семья пополнилась еще одной парой близнецов, которых назвали Бекарыс и Жанарыс.