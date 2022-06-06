Статьи
За три моря с талисманом
Жанат Сисекенова, Актобе

Флаг родной страны стал символом своеобразной эстафеты патриотизма для болашаковцев, обучающихся в Туманном Альбионе.

Готовя праздничный номер, посвященный 30-летию государст­венных символов Республики Казахстан, редактор областной газеты «Актюбинский вестник» Айгуль Нуркеева вспоминает, как в 2016–2017 годах она, опытный журналист, прервала свою деятельность, чтобы вновь окунуться в студенческую атмосферу – повысить квалификацию в рамках международной прог­раммы «Болашак».

Будущему магистру искусства довелось учиться в Великобритании. Здесь она узнала о давно сложившейся доброй традиции казахстанского студенческого общества в Ньюкасле – передавать друг другу флаг Казахстана. У ее истоков стоят первые «английские болашаковцы».

– Нам флаг достался от магист­рантов-предшественников, пос­ле обучения возвращавшихся на родину. Все время нашей учебы флаг висел на самом почетном месте в гостиной общежития, где мы жили единой сплоченной семьей. И мы, уезжая домой, передали бирюзово-золотое полотнище новым магистрантам со строгим наказом – не прерывать пат­риотическую традицию, – рассказывает Айгуль.

Когда оказываешься за границей, далеко от родных мест, к государственным символам своего государства начинаешь относиться особенно трепетно. Флаг снимали со стены, когда проходили студенческие мероприятия. К примеру, футбольные матчи, празднование Наурыз мейрамы. В такие минуты на волне высоких эмоций любили фотографироваться на его фоне.

Видя иностранную молодежь на улице с голубым полотнищем, местные жители подходили и интересовались, из какой страны приехали юноши и девушки. «Казахстан? О, это огромная страна, богатая природными ресурсами», – восхищались англичане. Болашаковцы в свою очередь старались заинтересовать их культурой и традициями, приглашая их на свои мероприятия.

Айгуль Нуркеева вспоминает, что на железнодорожном вокзале Ньюкасла висят флаги разных стран, в том числе и Казахстана. Как же приятно было ей и ее друзьям увидеть его за тысячи километров от отчизны, на северо-востоке Англии – в маленьком городке, откуда напрямую в Казахстан ни самолеты не летают, ни поезда не ходят.

Популярное

Все
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Международные наблюдатели высказались о прошедшем в Казахстане референдуме
Просто невероятная атмосфера: как прошел онлайн-марафон в день референдума
Каким наблюдатели увидели референдум на участках Нур-Султана
За три моря с талисманом
Осознанный и ответственный выбор
Я пел гимн на восьмитысячниках
Город молодых: как алматинцы голосовали на историческом референдуме
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Статьи
Я пел гимн на восьмитысячниках
Статьи
Осознанный и ответственный выбор
Статьи
О главном – о любви
Статьи
Металл покоряется умелым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]