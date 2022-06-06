За три моря с талисманом

Флаг родной страны стал символом своеобразной эстафеты патриотизма для болашаковцев, обучающихся в Туманном Альбионе.

Готовя праздничный номер, посвященный 30-летию государст­венных символов Республики Казахстан, редактор областной газеты «Актюбинский вестник» Айгуль Нуркеева вспоминает, как в 2016–2017 годах она, опытный журналист, прервала свою деятельность, чтобы вновь окунуться в студенческую атмосферу – повысить квалификацию в рамках международной прог­раммы «Болашак».

Будущему магистру искусства довелось учиться в Великобритании. Здесь она узнала о давно сложившейся доброй традиции казахстанского студенческого общества в Ньюкасле – передавать друг другу флаг Казахстана. У ее истоков стоят первые «английские болашаковцы».

– Нам флаг достался от магист­рантов-предшественников, пос­ле обучения возвращавшихся на родину. Все время нашей учебы флаг висел на самом почетном месте в гостиной общежития, где мы жили единой сплоченной семьей. И мы, уезжая домой, передали бирюзово-золотое полотнище новым магистрантам со строгим наказом – не прерывать пат­риотическую традицию, – рассказывает Айгуль.

Когда оказываешься за границей, далеко от родных мест, к государственным символам своего государства начинаешь относиться особенно трепетно. Флаг снимали со стены, когда проходили студенческие мероприятия. К примеру, футбольные матчи, празднование Наурыз мейрамы. В такие минуты на волне высоких эмоций любили фотографироваться на его фоне.

Видя иностранную молодежь на улице с голубым полотнищем, местные жители подходили и интересовались, из какой страны приехали юноши и девушки. «Казахстан? О, это огромная страна, богатая природными ресурсами», – восхищались англичане. Болашаковцы в свою очередь старались заинтересовать их культурой и традициями, приглашая их на свои мероприятия.

Айгуль Нуркеева вспоминает, что на железнодорожном вокзале Ньюкасла висят флаги разных стран, в том числе и Казахстана. Как же приятно было ей и ее друзьям увидеть его за тысячи километров от отчизны, на северо-востоке Англии – в маленьком городке, откуда напрямую в Казахстан ни самолеты не летают, ни поезда не ходят.