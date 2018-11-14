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​За труд без долгов

Первый заместитель Премьер-министра Казахстана провел семинар-совещание на тему «Социально-трудовая политика компаний: опыт и перс­пективы развития». В нем приняли участие руководители крупных промышленных предприятий Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и Астаны. Выступая перед ними, Аскар Мамин напомнил о задачах, поставленных Главой государства в части повышения благосостояния граждан.

– Отмечу, что такие компании, как ERG, KAZ Minerals, «АрселорМиттал Темиртау», уже поддержали инициативу Президента страны и намерены произвести повышение заработной платы своим работникам, – сказал он. – Кроме того, в рамках Пяти социальных инициатив Главой государства предложено с 2019 года снизить налоговую нагрузку на более чем 2 миллиона работников с доходом ниже 25 МРП. Это положительно отразится на благосостоянии населения Казахстана.

Вместе с тем первый замес­титель Премьер-министра отметил, что в нашей стране уменьшилось количество трудовых конфликтов. А главной причиной тех, что возникают, является задолженность по заработной плате.

– Будет усилена защита прав работников на своевременную зарплату, – заявил Аскар Мамин. – Сегодня более 30% трудовых конфликтов возникает на фоне несвоевременной выплаты заработной платы. Правительством будут приняты меры, включая обеспечение принудительного исполнения предписания инспектора труда без судебных разбирательств.

Выступление Аскара Мамина продолжила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова. Она сообщила, что соответствующие поправки в законодательство уже находятся на рассмотрении в Мажилисе и будут приняты к концу нынешнего года. Вместе с тем министр призвала работо­дателей не дожидаться санк­ций, а добровольно погасить долги перед сотрудниками.

– На особом контроле министерства находится задолженность по заработной плате, – сообщила Мадина Абылкасымова. – Государственные инспекторы труда выявили задолженность по зарплатам в 7 регионах, которые участвуют в этом совещании, у 678 предприятий на 1,5 миллиарда тенге. В результате принятых мер были защищены права 13 тысяч работников, которым выплачено 1,3 миллиарда тенге. Но в то же время задолженность сохраняется. Она сос­тавляет 374 миллиона тенге.

Также министр сделала акцент на улучшении условий, в которых сегодня трудятся сотни тысяч работников промышленных предприятий.

– За последние 5 лет травматизм был снижен на 16%, – подчеркнула она. – В то же время мы видим, что вырос­ли расходы предприятий на выплату компенсаций за работу во вредных и тяжелых условиях. Они увеличились с 49 миллиардов тенге в 2016 году до 55 миллиардов тенге в 2017 году. Хотя работодатели могли сократить эти расходы за счет внедрения новых технологий и исключения вредных производственных факторов.

В связи с этим Мадина Абылкасымова порекомендовала промышленникам поскорее внедрять на своих предприя­тиях современную систему охраны труда, основанную на профилактике, выявлении и оценке управления профессиональными рисками.

На совещании также выс­тупил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Он отметил, что в регионе уже около 10 тыс. предприятий заключили меморандумы о повышении заработных плат своим работникам. А для внесудебного решения трудовых конфликтов в области создан Центр примирения. За 2 месяца, что он действует, сюда поступило более 70 жалоб на работодателей. Сотрудникам Центра примирения удалось решить 40 трудовых споров.

– Безусловно, для успешного решения всех вопросов необходимы совместные действия госорганов, работодателей, работников и других заинтересованных сторон, – заключил Ерлан Кошанов. – По итогам семинара-совещания будут выработаны рекомендации, которые, я уверен, помогут сформировать правильную стратегию социально-трудовой политики.

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