За центральный пляж Павлодара в нынешнем году отвечает коммунальное предприятие, а не частный подрядчик

По-хозяйски

И если судить по темпам и объемам работ, которые сейчас выполняются на берегу Иртыша, то нынешний купальный сезон окажется явно лучше прошлогоднего.

Главная причина, по которой благоустройством центрального пляжа в Павлодаре нынче занимается КГУ «Коммунсервис», – многочисленные претензии к прошлогоднему подрядчику. Напомним, в августе 2021 года здесь утонул ребенок, но спасателей на месте не оказалось. А подрядная организация обязана не только порядок наводить, но и обеспечивать стабильное присутствие на пляже обученных специалистов, обеспечивающих безопасность отдыхающих.

«Казахстанская правда» в подробностях сообщала о том, как разбирались в прошлогодней трагедии (материал «Никто не виноват?» от 26 августа 2021 года), – брать ответственность за ситуацию тогда никто не хотел, информацию вроде и не скрывали, но никак не могли объяс­нить должным образом, какие функции в чьем ведении. И было очевидно: влиять на подрядчика городские власти не могут, разве что уведомления посылать да судиться в рамках невыполнения условия госзакупок. Только вот на безопасности отдыхающих это мало отражалось.

Теперь же по решению местных властей к предстоящему купальному сезону, который должен стартовать со дня на день, пляжи Павлодара (центральный и еще один популярный – на притоке Иртыша – Усолке в одноименном микрорайоне) обслуживают сотрудники КГУ «Коммунсервис».

И делают они то, чего горожане не видели очень давно. Всего на пляж завезут 2,5 тыс. кубометров мытого песка, установят 264 лежака, 60 пляжных грибков, 6 раздевалок с душевыми стойками. Спрятаться от палящего солнца павлодарцы смогут еще и под двумя большими навесами.

Для удобства отдыхающих будут работать 4 питьевых фонтанчика, подключенных через систему фильтрации к центральному водоснабжению.

Вдоль берега установят 5 мусорных площадок и 3 модульных туалета, кстати, именно об этом чаще всего отдыхающие просили коммунальщиков, причем не первый год. Каждая конструкция из 4 секций оборудована пандусом для маломобильных групп населения, предусмотрена секция для хранения инвентаря. На установку мобильных туалетов из бюджета выделено 12,6 млн тенге.

Павлодарцы оценили как отличное место для фотосессий и два прогулочных пирса по 75 м каждый, один из них будет адаптирован для людей с инвалидностью. Закупят и 2 специализированные коляски, чтобы павлодарцы с особыми потребностями могли спуститься к реке.

Главный пляж Павлодара – по сути, часть центральной набережной, излюбленного места отдыха горожан.

Длина набережной составляет больше 6 км, но уже несколько лет здесь не было уличной торговли – за редким исключением, когда свои небольшие перенос­ные прилавки ставили продавцы мелких игрушек и мыльных пузырей.

Теперь же акимат решил продумать концепцию уличной торговли, чтобы прогулки стали комфортнее. Для начала разработали эскизный проект обустройства специальной food-зоны вблизи центрального пляжа – это 4 крытых павильона с летними террасами, 4 открытые торговые точки. Предоставлять места предпринимателям будут на конкурсной основе в доверительное управление на длительный срок.

Кроме того, недавно аким Павлодара Асаин Байханов рассказал, что разрабатываются общие правила размещения объектов бизнеса на набережной и в городских парках. Речь идет в том числе о прокате детских машинок и велосипедов.

– Вопрос требует учета интересов и предпринимателей, и разных категорий населения. Возьмем, например, центральную набережную. Сейчас там действуют пункты проката велосипедов и машинок для детей. Я не против такого сервиса, но считаю, что у каждого из развлечений должна быть своя локация и желательно отдельно друг от друга. На велосипедной дорожке не место машинкам, на которых катаются маленькие дети. Есть риск столкновения и травм.

Вместе с тем машинки не должны ездить по пешеходной зоне, где гуляют горожане. Нередко получаю сообщения от павлодарцев, жалующихся на то, что расположение пунктов проката на набережной не дает возможности спокойно гулять с детьми. Поэтому сейчас мы рассматриваем возможность оптимального размещения разных объектов бизнеса, определив место для каждого. Понимаю, что многие предприниматели, годами работавшие на той или иной «точке», привыкли вести свой бизнес именно там. Но здесь должны учитываться все нюансы, объекты должны стать удобными для большей части населения, и зонирование территории – наилучший для этого способ, – подчеркнул градоначальник.

Большая часть благоустройства уже завершена. О том, как ведутся работы, власти размещают видеоотчеты в соцсетях, и эти кадры всегда собирают много одобрительных комментариев. Люди искренне рады преображению центрального пляжа и просят друг друга беречь все, что сделано. Только вот еще до старта купального сезона появились картинки со сломанным лежаком – то ли качество деревянных брусьев подкачало, то ли вандалы постарались.

В акимате тоже не раз обращались к павлодарцам с просьбой быть хозяйственными и не портить общегородское имущест­во. Также власти напомнили, что, поскольку территория цент­рального пляжа затапливается в весенний паводок, все малые формы устанавливают только на период купального сезона, а после все демонтируют и передадут на ответственное хранение до следующего сезона.

Но самое главное обещание со стороны акимата: на цент­ральном пляже в нынешнем году будет полноценно работать спасательная служба плюс задействуют не только надувные, но и моторные лодки.