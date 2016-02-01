В стенах Евразийского национального университета им. Л. Гумилева министр образования и науки Аслан Саринжипов лично поздравил 200 победителей республиканского конкурса, представляющих 61 вуз страны. В их числе 42% составляют доктора наук, 53% – профессора. Обладателям звания «Лучший преподаватель вуза» вручено свидетельство, а также государственный грант в размере 2 000-кратного месячного расчетного показателя. Всего в республиканском бюджете 2016 года на выплату грантов предусмотрено 848 млн 400 тыс. тенге.

– Ваш огромный труд и высокие результаты работы, успешное совмещение преподавательской и научной деятельности, истинно творческое отношение к профессии заслуженно оценены в конкурсе, – отметил А. Саринжипов. – Уверен, что вы внесете еще более весомый вклад в развитие отечественного образования и науки, обеспечите выпуск высокообразованных и квалифицированных кадров, востребованных в важнейших отраслях экономики. Думаю, и в последующие годы мы будем свидетелями ваших достижений не только в Казахстане, но и за его пределами.

Конкурс состоял из двух этапов: внутривузовского и республиканского. На первом претенденты выбирались учеными советами вузов, на втором, республиканском, победителей определила комиссия из представителей МОН РК, других заинтересованных госорганов, общественных объединений и объединений юридических лиц системы высшего и послевузовского образования, а также ведущих ученых и специалистов.

В числе главных критериев отбора – разработка учебных пособий и инновационных обучающих технологий, проведение открытых учебных занятий в интерактивном режиме, руководство научно-исследовательской и творческой работой студентов. Кроме того, принимался во внимание уровень качества преподавания с учетом результатов независимого анкетирования «Преподаватель глазами студентов».

По словам одной из победительниц, профессора кафедры экономики ЕНУ им. Л. Гумилева Раисы Байжоловой, грант служит достойной отметкой труда преподавателей и серьезным подспорьем для продолжения исследовательских работ, повышения квалификации. В частности, он дает возможность преподавателям пройти зарубежную стажировку в ведущих университетах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии и ряда других стран. Кроме того, обладатели гранта в течение года смогут участвовать в работе международных, республиканских научных конференций, симпозиумов, конгрессов, семинаров по теме научных исследований, по вопросам организации учебного процесса.

Напомним, что грант на право именоваться лучшим преподавателем вуза учреждается ежегодно по поручению Главы государства, и за десять лет этого звания удостоились 2 000 преподавателей из 125 вузов.