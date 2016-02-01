​За творческий подход

500
Марина ПАРХОМЕНКО

В стенах Евразийского национального университета им. Л. Гумилева министр образования и науки Аслан Саринжипов лично поздравил 200 победителей республиканского конкурса, представляющих 61 вуз страны. В их числе 42% составляют доктора наук, 53% – профессора. Обладателям звания «Лучший преподаватель вуза» вручено свидетельство, а также государственный грант в размере 2 000-кратного месячного расчетного показателя. Всего в республиканском бюджете 2016 года на выплату грантов предусмотрено 848 млн 400 тыс. тенге.

– Ваш огромный труд и высокие результаты работы, успешное совмещение преподавательской и научной деятельности, истинно творческое отношение к профессии заслуженно оценены в конкурсе, – отметил А. Саринжипов. – Уверен, что вы внесете еще более весомый вклад в развитие отечественного образования и науки, обеспечите выпуск высокообразованных и квалифицированных кадров, востребованных в важнейших отраслях экономики. Думаю, и в последующие годы мы будем свидетелями ваших достижений не только в Казахстане, но и за его пределами.

Конкурс состоял из двух этапов: внутривузовского и республиканского. На первом претенденты выбирались учеными советами вузов, на втором, республиканском, победителей определила комиссия из представителей МОН РК, других заинтересованных госорганов, общественных объединений и объединений юридических лиц системы высшего и послевузовского образования, а также ведущих ученых и специалистов.

В числе главных критериев отбора – разработка учебных пособий и инновационных обучающих технологий, проведение открытых учебных занятий в интерактивном режиме, руководство научно-исследовательской и творческой работой студентов. Кроме того, принимался во внимание уровень качества преподавания с учетом результатов независимого анкетирования «Преподаватель глазами студентов».

По словам одной из победительниц, профессора кафедры экономики ЕНУ им. Л. Гумилева Раисы Байжоловой, грант служит достойной отметкой труда преподавателей и серьезным подспорьем для продолжения исследовательских работ, повышения квалификации. В частности, он дает возможность преподавателям пройти зарубежную стажировку в ведущих университетах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии и ряда других стран. Кроме того, обладатели гранта в течение года смогут участвовать в работе международных, республиканских научных конференций, симпозиумов, конгрессов, семинаров по теме научных исследований, по вопросам организации учебного процесса.

Напомним, что грант на право именоваться лучшим преподавателем вуза учреждается ежегодно по поручению Главы государства, и за десять лет этого звания удостоились 2 000 преподавателей из 125 вузов.

Популярное

Все
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Завершить начатое и дать старт новым проектам
Доверительные отношения в бизнес-кругах складываются по крохам
Шахматная дипломатия в действии
Пешеходы против самокатов
Школьники «примерили» будущие профессии
Сюрприз для солдат
Попался в сеть
ИИ должен служить обществу
Поиграем в профессии!
Школа – символ перемен
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
Coca-Cola по-шымкентски
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
Новая архитектура народного представительства
США перестали принимать посылки из Казахстана
В духе миролюбия, толерантности и диалога
Нужны вера, надежда и любовь
Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Диалог будет продолжен
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Рост зарплаты госслужащих не будет зависеть от должности – АДГС
Backstreet Boys в Астане: как попасть по билетам на концерт
Наркомания – угроза нации
В работе АЗС Qazaq Oil выявили нарушения при отпуске топлива
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Skills Enbek: государство «дает удочки и учит ловить рыбу» для всех желающих работать
Торгай возродит дорога
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]