За тысячи километров – близ Бельведера Статьи 1070 Мариам АППЕЛЬ, Вена

Нужно отметить, что посольство РК в Австрии находится в одном из самых популярных туристических мест Вены – близ красивейшего дворцового комплекса Бельведер. Такое расположение только на руку диппредставительству: в это историческое место без труда и достаточно быстро можно добраться на любом виде транспорта, да и с местом для парковки, как уверили некоторые голосовавшие, в это воскресенье не было особых проблем.

Именно в здании посольства в Вене расположился избирательный участок № 190. Также принять участие в выборах Мажилиса Парламента РК можно было в Граце. В этот второй по величине австрийский город была направлена переносная избирательная урна.



– В наших списках 237 избирателей, – сообщил председатель участковой избирательной комиссии № 190, советник-посланник посольства Валерий Ситенко. – Большая часть – это студенты, обучающиеся в австрийских вузах, а также граждане Казахстана, которые работают в различных международных организациях, бизнесмены, работники посольства. Возможность проголосовать имеют также казахстанцы, которые по тем или иным причинам приехали в Австрию.

О предстоящих выборах – времени, месте проведения – наши соотечественники были проинформированы заранее, и это отметили многие голосовавшие. Так же как и хорошую организацию самого избирательного процесса.



Избирательный участок начал свою работу ровно в 7 утра. В столь раннее время одним из первых сюда пришел студент Венского университета Рахман Даирбаев. Для него это первые выборы, поэтому он не скрывал своего волнения.

– Для меня очень важно выполнить свой гражданский долг, – признался молодой человек. – Это событие, уверен, значимо для каждого казахстанца. Мы все принимаем решение, которое является нужным для будущего нашей страны.



Для Рахмана это еще и ценный опыт, ведь он – будущий политолог. В Вене же много казахстанцев, которые работают в крупнейших международных организациях и уже вносят свой вклад в развитие мировой политики. Участие наших соотечественников в выборах – это важная гражданская позиция, независимо от того, как далеко находишься от родины, отметила программный офицер Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью Жаннат Космухамедова.

– Для нас, международников, очень значимо участвовать в этом процессе, – сказала она. – Мы все содействуем дальнейшему развитию Казахстана, который положительно зарекомендовал себя на международной арене, поддержке его стабильности, не только экономической, но и политической.



Работа казахстанки Ирины Хусак вполне «земная». Она работает продавцом и в Австрии уже более восьми лет. Уже успела и немецкий хорошо выучить, и получить специальность, найти работу, но любовь и тоска по родине «не отпускают». Принять участие в выборах Ирина считает своим долгом, и хотя и живет она за 40 км от столицы – в деревушке Зоммерайн, отложила свои воскресные домашние дела и приехала в посольство.



Кстати, на выборы часто приходили всей семьей, и дети были не редкостью на избирательном участке. По словам Асель Димисеновой, это важное событие для всей ее семьи, поэтому она привела с собой свою дочь Салиму. Нужно отметить, что все маленькие будущие избиратели получили небольшие подарки.



Вообще, если говорить об атмосфере, то здесь, за тысячи километров от Казахстана, она оказалась особой, «домашней» (еще благодаря богатому дастархану и казахским национальным мелодиям, которые звучали у входа в посольство). В целом наши соотечественники, которые проживают в Австрии, в течение всего дня выборов в Мажилис Парламента проявили очень активное участие. Ведь для них это важная возможность и в то же время большая ответственность: находясь вдали от родины, выполнить свой гражданский долг.

