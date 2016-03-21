За тысячи километров – близ Бельведера

Статьи
1070
Мариам АППЕЛЬ, Вена
Нужно отметить, что посольство РК в Австрии находится в одном из самых популярных туристических мест Вены – близ красивейшего дворцового комплекса Бельведер. Такое расположение только на руку диппредставительству: в это историческое место без труда и достаточно быстро можно добраться на любом виде транспорта, да и с местом для парковки, как уверили некоторые голосовавшие, в это воскресенье не было особых проблем.
Именно в здании посольства в Вене расположился избирательный участок № 190. Также принять участие в выборах Мажилиса Парламента РК можно было в Граце. В этот второй по величине австрийский город была направлена переносная избирательная урна.

– В наших списках 237 избирателей, – сообщил председатель участковой избирательной комиссии № 190, советник-посланник посольства Валерий Ситенко. – Большая часть – это студенты, обучающиеся в австрийских вузах, а также граждане Казахстана, которые работают в различных международных организациях, бизнесмены, работники посольства. Возможность проголосовать имеют также казахстанцы, которые по тем или иным причинам приехали в Австрию.
О предстоящих выборах – времени, месте проведения – наши соотечественники были проинформированы заранее, и это отметили многие голосовавшие. Так же как и хорошую организацию самого избирательного процесса.

Избирательный участок начал свою работу ровно в 7 утра. В столь раннее время одним из первых сюда пришел студент Венского университета Рахман Даирбаев. Для него это первые выборы, поэтому он не скрывал своего волнения.
– Для меня очень важно выполнить свой гражданский долг, – признался молодой человек. – Это событие, уверен, значимо для каждого казахстанца. Мы все принимаем решение, которое является нужным для будущего нашей страны.

Для Рахмана это еще и ценный опыт, ведь он – будущий политолог. В Вене же много казахстанцев, которые работают в крупнейших международных организациях и уже вносят свой вклад в развитие мировой политики. Участие наших соотечественников в выборах – это важная гражданская позиция, независимо от того, как далеко находишься от родины, отметила программный офицер Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью Жаннат Космухамедова.
– Для нас, международников, очень значимо участвовать в этом процессе, – сказала она. – Мы все содействуем дальнейшему развитию Казахстана, который положительно зарекомендовал себя на международной арене, поддержке его стабильности, не только экономической, но и политической.

Работа казахстанки Ирины Хусак вполне «земная». Она работает продавцом и в Австрии уже более восьми лет. Уже успела и немецкий хорошо выучить, и получить специальность, найти работу, но любовь и тоска по родине «не отпускают». Принять участие в выборах Ирина считает своим долгом, и хотя и живет она за 40 км от столицы – в деревушке Зоммерайн, отложила свои воскресные домашние дела и приехала в посольство.

Кстати, на выборы часто приходили всей семьей, и дети были не редкостью на избирательном участке. По словам Асель Димисеновой, это важное событие для всей ее семьи, поэтому она привела с собой свою дочь Салиму. Нужно отметить, что все маленькие будущие избиратели получили небольшие подарки.

Вообще, если говорить об атмосфере, то здесь, за тысячи километров от Казахстана, она оказалась особой, «домашней» (еще благодаря богатому дастархану и казахским национальным мелодиям, которые звучали у входа в посольство). В целом наши соотечественники, которые проживают в Австрии, в течение всего дня выборов в Мажилис Парламента проявили очень активное участие. Ведь для них это важная возможность и в то же время большая ответственность: находясь вдали от родины, выполнить свой гражданский долг.

Популярное

Все
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Как в области Жетысу борются с паводком
Автомобиль врезался в лошадей в Павлодарской области: шесть человек пострадало
12 граждан Индии задержали в Западно-Казахстанской области
Цветочный скандал: началось расследование в отношении шымкентских полицейских
Жуткие пожары на Гавайях: число погибших возросло до 89
В Алматинской области спасли семью грибников
Многодетную мать осудили за убийство в Уральске
44 человека  спасли при пожаре в Актюбинской области
Строительство будущего: Роль «Samruk-Kazyna Construction» в создании инновационных школ
Все это мы
Мастер боевых миниатюр
Криштиану Роналду установил новый рекорд
Ветер и жара: о погоде на 14 августа рассказали синоптики
В Мангыстауской области снова ограничили подачу электроэнергии
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Ливень затопил дороги в Астане
Задержаны подозреваемые в убийстве подростка в результате драки в Алматинской области
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте
Два трупа взрослых около коляски с ребенком на дороге нашли полицейские СКО
Нелегальные такси будут выявлять через "Автоураган" в Акмолинской области
18 человек погибло в результате схода оползня в Грузии
Газ взорвался в жилом доме в Астане: есть пострадавшие
Асу Алмабаев досрочно одержал победу в UFC
Пожарный поезд помог в борьбе с огнем в горах ВКО
В области Жетысу отмечен всплеск заболеваемости корью
В Туркестанской области ищут преступников, застреливших двоих мужчин
Вспоминая Александра Руденко
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
Пожар произошел в отеле в Бурабае
При обрушении на шахте "Шахтинская" пострадал человек
В Уральске мужчина зарезал собаку на глазах у детей
Казахстан и Афганистан договорились о сотрудничестве в банковском секторе и реализации инвестпроектов
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области

Читайте также

Строительство будущего: Роль «Samruk-Kazyna Construction» в…
Каждая мысль – сокровище
Сила слова
Солнца лучики средь туч

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]