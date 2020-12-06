За убийство четырех женщин житель Борового может получить до 15 лет тюрьмы

Закон и Порядок
Скриншот с видео
За убийство четырех женщин житель Борового может получить до 15 лет тюрьмы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ktk.kz.   

В Акмолинской области мужчина расправился с четырьмя женщинами. Убийца нанес им ножевые ранения, а после позвонил в полицию и сообщил о преступлении. Подозреваемого задержали и отправили в следственный изолятор.

"В данной квартире были обнаружены тела четырех женщин с признаками насильственной смерти. Сотрудниками полиции был установлен житель поселка Бурабай 28 лет, который совершил преступление", – сообщила руководитель пресс-службы ДП Акмолинской области Гульнара Пинчук.

Место преступления полицейские тщательно осмотрели. В квартире обнаружили бутылки из-под спиртного, также всюду была кровь. Тела женщин находились в разных комнатах. Известно, что жертвами убийства стали пенсионерка, ее дочь и, по предварительным данным, две их приятельницы.

Как преступник проник в квартиру, следователи не раскрывают. Также не разглашают мотив жестокой расправы.

У подозреваемого криминальный бэкграунд. Он был судим за кражу. За убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы.


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