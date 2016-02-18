За убийство помощника пасечник приговорен к 10 годам тюрьмы

Закон и Порядок
499
Талгат Исенов
Фото с сайта dic.academic.ru
В ВКО вынесли приговор застрелившего своего помощника пасечника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Инцидент произошел в Зыряновском районе области. 63-летний мужчина во время совместного распития спиртных напитков застрелил своего помощника, которого он принял на работу весной 2015 года. Причиной ссоры стало неисполнение наемным работником трудовых обязанностей. Погибший не имел определенного места жительства, никто из вызывавшихся в суд свидетелей не смог его охарактеризовать каким-либо образом.

По словам осужденного, он не намеревался убивать рабочего. Мол, первый выстрел (ранение в плечо) был совершен случайно, второй (смертельное ранение в голову) он произвел для того, чтобы "разбудить помощника". Причем, между выстрелами убийца перезарядил ружье.

Мужчина сам сдался в полицию, совершив признание.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО преступник получил 10 лет колонии строгого режима.

