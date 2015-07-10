Статьи За удачей на Зеленый континент Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Напомним, что сборная Казахстана в 1/;8 финала переиграла команду Италии со счетом 3:2, а австралийцы взяли верх над Чехией – 3:1. После этого наша сборная опустилась с 10-го на 12-е место в рейтинге Кубка Дэвиса (таковы особенности распределения рейтинга), а Австралия поднялась с 15-й на девятую строчку.



Итак, капитан команды Казахстана Диас Доскараев заявил на этот матч первую ракетку Казахстана Михаила Кукушкина ­(59-й­ в рейтинге АТР), Александра Недовесова (129), Андрея Голубева (135) и Дмитрия Попко (407). За австралийскую сборную сыграют Ник Кирьос (29), Сэмюэль Грот (69), Танаси Коккинакис (71) и Ллейтон Хьюитт (118). При этом отметим, что за национальную команду Зеленого континента не сыграет один из ее лидеров – Бернард Томич, который был исключен из ­команды Австралийской федерацией тенниса за критику в адрес руководства сборной. Он обвинил некоторых руководителей в непрофессионализме и допустил ряд резких высказываний в их сторону.



– Его поведение неприемлемо, – отметил президент Австралийской федерации тенниса Стив Хили. – Играть за сборную – это большая привилегия и честь, что требует соответствующего поведения.



В отличие от наших соперников таких неприятностей в нашем стане мы, конечно же, не ожидаем. Более того, Казахстану вполне по силам пройти соперника на данном этапе. За несколько лет отечественные теннисисты приучили к выигрышам не только своих болельщиков, но и весь мир. Недаром сразу после встречи с итальянцами Диас Доскараев отметил: "Мы понимаем, что выход в четвертьфинал – это успех. Но мы ставили высокие задачи и имеем полную поддержку и условия для этого. В Австралию мы поедем за победой и будем бороться за главный трофей".



В свою очередь, несмотря на более высокие рейтинги в индивидуальных зачетах, очень серьезно к матчу готовятся и австралийцы. Один из ведущих игроков команды соперников – 27-летний Сэмюэль Грот заострил внимание на предыдущих выступлениях казахстанцев, которые выигрывали не только у таких сильных команд, как Чехия, Италия, Австрия, но и отлично сыграли со Швейцарией. Так что легкой прогулки, даже в родных стенах, они не ждут.



От редакции. О перипетиях борьбы на далеком континенте расскажет наш специальный корреспондент Аскар Бейсенбаев, который в эти дни отправляется в далекую Австралию.