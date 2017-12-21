Свежий выпуск
​За укрепление дружбы
Лилия Сыздыкова

В канун Дня Независимости в соответствии с Указом Президента РК за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность государственные награды получили члены АНК, представители этнокультурных объединений, творческой и научной интеллигенции. Ордена и медали их обладателям вручил заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Дархан Мынбай.

Орденом «Парасат» награждены член Ассоциации этнокультурных объединений узбеков РК «Дустлик» Розакул Халмурадов, председатель республиканского ОО «Ассоциация армянских культурных центров РК «Наири» Артуш Карапетян, председатель совета директоров ТОО «Ақмола-Бетон» Рымбек Жунусов. Орден «Достық» ІІ степени вручен председателю ОО «Грузинский культурный центр ЮКО» Заалу Бочоришвили. Обладателями ордена «Құрмет» стали заместитель председателя РОО Ассоциации азербайджанцев Казахстана по Северному региону в Астане Фаиг Махмудов и доцент факультета «Традиционное музыкальное искусство» КазНУИ Дамир Султанов.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены: преподаватель Южно-Казахстанского колледжа искусств и дизайна им. А. Кас­теева Виталий Симаков, руководитель Службы обеспечения деятельности республиканского Дома дружбы Алматы РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Гульсин Дукенова, руководитель пресс-службы РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Кымбат Досжанова.

Обладателями медали АНК «Бірлік» стали заместитель председателя ОО «Чечено-ингушский культурный центр «Зама» Акмолинской области Дин-Магомед Асаев, председатель ОО «Татарский образовательный культурный центр «Дуслык» Яннат Низамутдинова.

Кроме того, ряду представителей этнокультурных центров вручены почетные и благодарственные письма ассамблеи.

Дархан Мынбай поздравил участников церемонии с Днем Независимости, пожелав всем мира и согласия, новых свершений на благо нашей Родины.

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