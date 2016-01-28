​За умелые действия

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
фото Юрия КЛЫКОВА

Об этом сообщил начальник центра оперативного управления УВД Петропавловска. Расскажем лишь об одном примере успешной работы полицейских.

Не знаем, какое место в уголовной иерархии занимает ранее судимый житель Петропавловска Г. Но вряд ли высокое: на обижающего заведомо слабых в любой социальной среде смот­рят с презрением, тем более вызывает чувство омерзения молодой, ему всего 24 года, парень, ограбивший 64-летнюю женщину. Она возвращалась из магазина, когда на лестничной площадке злоумышленник сбил ее с ног и убежал, забрав сумочку, в которой находились документы, немного денег и нехит­рые продукты питания – многим ли пенсионерка может побаловать себя?

После полицейские особо подчеркнут важность того обстоятельства, что потерпевшая сумела справиться с волнением и незамедлительно сообщила о случившемся по телефону 102. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, приметы подозреваемого разослали всем патрулям. И примерно через час грабитель был задержан нарядом войсковой части 6637, опознан и предворен куда следует.

За грамотные и слаженные действия при раскрытии грабежа капитан Арман Темирбаев, сержант Руслан Жумагалиев и ефрейтор Иван Кураев приказом начальника городского УВД поощрены благодарственными письмами. Награждение прошло на плацу в присутствии личного состава при очередном разводе комп­лексных сил полиции. 

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