​За умелые действия

В конце рабочего дня в здание филиала одного из банков ворвался молодой человек с пневматическим пистолетом и потребовал деньги. Когда сотрудник ТОО «Кузет и К» Сергей Кириенко, не растерявшись, выхватил из его рук пистолет, тот достал из сумки обрез ружья и направил на охранника. Кто знает, как обернулось бы дело, но тут на помощь прибежал работник расположенного по соседству магазина. Вдвоем они обезоружили грабителя, а следом и войсковой наряд подоспел.

Налетчиком оказался 19-летний житель Петропавловска. Военнослужащие, принимавшие участие в задержании преступника, получили благодарственные письма от имени руководства ДВД.