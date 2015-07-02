Происшествия За употребление наркотиков в ТРЦ житель Астаны заплатит штраф

Почти 50 тыс. тенге штрафа заплатит гражданин Ш. за употребление наркотиков в ТРЦ "Мега Астана", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.



"Установлено, что подсудимый Ш., находясь в ТРЦ "Мега Астана" нашел фольгированный сверток с порошкообразным веществом белого цвета. После чего употребил наркотическое вещество в немедицинских целях внутривенно. Во время судебного заседания подсудимый вину свою признал и раскаялся в содеянном", – говорится в сообщении.



Разбирательство проходило в суде № 2 Есильского района.



Молодой человек был признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ст. 296 ч. 1 УК РК ("Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в общественных местах"). Судья приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей, или 49 550 тенге, которые пойдут в доход государства.



В пресс-службе отметили, что к смягчающим обстоятельствам при вынесении постановления суд отнес признание вины, чистосердечное раскаяние, молодой возраст, привлечение к уголовной ответственности впервые.



Приговор еще не вступил в законную силу.

