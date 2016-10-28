​За услугами связи и телекоммуникаций – в WhatsApp

Соответствуя духу времени, связисты решили опробовать популярные мессенджеры, в частности WhatsApp. В каждом региональном отделении АО «Казахтелеком» зарегистрируют несколько номеров, по которым можно будет оперативно связаться с оператором для решения своих вопросов и получения необходимых услуг удобным способом. Тем более что смартфонами обзавелись уже почти 80% казахстанцев.

В пилотном режиме проект опробован в шести филиалах. В Атырауской областной дирекции телекоммуникаций презентовали возможности нового инструмента. Как рассказала заместитель коммерческого директора Атырауского филиала «Казахтелекома» Алия Уразова, посредством WhatsApp-мессенджера можно подать заявку на подключение к услугам телекоммуникаций. Полученная заявка передается оператором в центры продаж, специалисты которых выезжают к клиентам для заключения договоров и проведения необходимых процедур.

За первый месяц работы такого канала связи в шести филиалах поступило более 700 обращений, причем большая часть пришлась на Атыраускую область, где было зафиксировано свыше 300 заявок. Жители региона оценили удобство обращения через мессенджер – ведь отпадает необходимость названивать по стационарному телефону и ждать, когда же освободится оператор на том конце провода.

В ходе презентации новая система была продемонстрирована в работе. На одно из голосовых обращений ответил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев. Оставившая обращение на подключение к пакету IDNet жительница области была удивлена, получив ответ от руководителя компании, который заверил, что ее вопрос будет решен оперативно.

Оперативность – не просто веление времени, это уже стиль жизни, неотъемлемая часть повседневности в быту и на работе. Предоставлять услуги с максимально возможной скоростью – задача связистов, для чего в компании и внедряются новые продукты, процедуры и стандарты.

– Ввиду глобальных тенденций по развитию онлайн-приложений и применения их в качестве дополнительных каналов коммуникации мы, ставя в приоритет удобство клиентов, также апробировали этот тренд в действии. Первые результаты указывают на интерес со стороны пользователей, работа по расширению каналов коммуникации будет продолжена, и до конца текущего года данный канал будет внедрен во всех региональных филиалах, – отметил К. Есекеев.

В ходе презентации руководитель «Казахтелекома» рассказал сотрудникам подразделений Атырауской ОДТ о механизмах обучения новым технологиям и повышения квалификации персонала. Программа трансформации компании предполагает ряд изменений в самой компании, в том числе подготовку сотрудников для работы в новых современных условиях. Акцент будет сделан на долгосрочную отладку процессов продаж. Зашла также речь о перспективных проектах для расширения инструментов оказания услуг клиентам. В связи с этим главным преимуществом нового канала продаж, наряду с интерактивным порталом telecom.kz, широкой сетью сервисных и контакт-центров, является возможность обращения в любое время суток.

Как пояснил управляющий директор по розничным продажам АО «Казахтелеком» Александр Богданов, ведется автоматизация обработки запросов клиентов с тем, чтобы они сразу попадали к непосредственным исполнителям. Учитывая, что в мире на канал WhatsApp приходится от 10 до 20% продаж, линейка предоставляемых услуг будет расширяться. Так что в ближайшее время можно ожидать ощутимый эффект от внедрения интерактивных технологий в бизнес и повседневную жизнь.