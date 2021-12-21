За успехи в службе и в спорте

Ряд военнослужащих Национальной гвардии отмечен государственными наградами.

Ордена, медали и нагрудные знаки, а также грамоты и благодарственные письма воинам правопорядка вручили в торжественной обстановке. Указом Главы государства орденом «Даңқ» II степени награжден заместитель Главнокомандующего НГ РК генерал-майор Жандос Омаркулов. Орденом «Айбын» II степени отмечены заместитель командующего РгК «Оңтүстік» по воспитательной и социально-правовой работе полковник Ниязтай Алкешев и командир в⁄ч 5572 подполковник Ержан Байжанов, орденом «Құрмет» – начальник ансамбля песни и танца Национальной гвардии майор Дархан Рахимгалиев.

В столичной в⁄ч 5573 наиболее отличившимся в службе офицерам и военнослужащим контрактной службы награды вручил заместитель министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков. Всего Указом Главы государства юбилейными медалями «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл» награж­дены 112 военнослужащих, приказом министра внутренних дел отмечены медалями и грамотами 55 гвардейцев, ведомственными наградами Национальной гвардии – 128 военнослужащих и 23 ветерана войск.

– Независимость – главная ценность нашей страны, и оберегать ее наш священный долг. Мы с вами служим не за награды и звания, мы служим нашему народу, – отметил генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков, поз­дравляя личный состав и ветеранов Национальной гвардии с юбилейной датой.

В ходе торжественного мероприятия нагрудным знаком «Ұлттық ұлан үздігі» были отмечены прославленные спорт­смены страны, члены штатной спортивной команды Национальной гвардии капитан Елдос Сметов, ефрейтор Зульфия Чиншанло, ефрейтор Нурислам Санаев, старший лейтенант Серик Темиржанов, ефрейтор Абылайхан Жусупов. Награждены также курсанты Военного института Национальной гвардии Сауран Арапбай, ставший чемпионом Кубка мира по рукопашному бою, и Нияз Зубаиров – чемпион мира по панкратиону, капитан Ерболат Дюсембеков – серебряный призер Кубка мира по рукопашному бою, подполковник запаса Арман Ахашов – серебряный призер Кубка мира по рукопашному бою.