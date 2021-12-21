За успехи в службе и в спорте

Даулет Елеусизов

Ряд военнослужащих Национальной гвардии отмечен государственными наградами.

Ордена, медали и нагрудные знаки, а также грамоты и благодарственные письма воинам правопорядка вручили в торжественной обстановке. Указом Главы государства орденом «Даңқ» II степени награжден заместитель Главнокомандующего НГ РК генерал-майор Жандос Омаркулов. Орденом «Айбын» II степени отмечены заместитель командующего РгК «Оңтүстік» по воспитательной и социально-правовой работе полковник Ниязтай Алкешев и командир в⁄ч 5572 подполковник Ержан Байжанов, орденом «Құрмет» – начальник ансамбля песни и танца Национальной гвардии майор Дархан Рахимгалиев.

В столичной в⁄ч 5573 наиболее отличившимся в службе офицерам и военнослужащим контрактной службы награды вручил заместитель министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков. Всего Указом Главы государства юбилейными медалями «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл» награж­дены 112 военнослужащих, приказом министра внутренних дел отмечены медалями и грамотами 55 гвардейцев, ведомственными наградами Национальной гвардии – 128 военнослужащих и 23 ветерана войск.

– Независимость – главная ценность нашей страны, и оберегать ее наш священный долг. Мы с вами служим не за награды и звания, мы служим нашему народу, – отметил генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков, поз­дравляя личный состав и ветеранов Национальной гвардии с юбилейной датой.

В ходе торжественного мероприятия нагрудным знаком «Ұлттық ұлан үздігі» были отмечены прославленные спорт­смены страны, члены штатной спортивной команды Национальной гвардии капитан Елдос Сметов, ефрейтор Зульфия Чиншанло, ефрейтор Нурислам Санаев, старший лейтенант Серик Темиржанов, ефрейтор Абылайхан Жусупов. Награждены также курсанты Военного института Национальной гвардии Сауран Арапбай, ставший чемпионом Кубка мира по рукопашному бою, и Нияз Зубаиров – чемпион мира по панкратиону, капитан Ерболат Дюсембеков – серебряный призер Кубка мира по рукопашному бою, подполковник запаса Арман Ахашов – серебряный призер Кубка мира по рукопашному бою.

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Новая архитектура государства
Голос Олжаса
Песни, ставшие судьбой
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]