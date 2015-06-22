За верность профессии Свежий выпуск 599 Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Грамоты и подарки мангистауские медики получили из рук акима области Алика Айдарбаева. В своей поздравительной речи он отметил, что сохранение здоровья населения – одна из ответственных задач государства, а Президент назвал здоровье человека одним из самых главных богатств нашей суверенной страны.

– Успешно реализуется государственная программа «Саламатты Қазақстан». Ежегодная положительная динамика по снижению заболеваемости свидетельствует об этом. Для доступа сельских жителей к качественному медицинскому обслуживанию была создана санитарная авиация. Эти достижения связаны напрямую с ощутимыми объе­мами финансирования сферы здравоохранения. В текущем году на охрану здоровья было выделено 16,4 млрд тенге. Если сравнить с 2013 годом, то это на 30% больше. Кроме того, могу сказать, что достижения медицины региона связаны с трудовой деятельностью более 6 000 медработников. Ваша роль в любом обществе была и остается необходимой, поскольку вам доверяют самое дорогое – жизнь и здоровье! – сказал А. Айдарбаев.

Глава региона также сообщил, что с 2012 года в области построены 18 объектов здравоохранения, возводятся еще 11 объектов. В 2014 году были введены в эксплуатацию блок «Г» Мангистауской областной больницы, Жанаозенский родильный дом на 100 коек, построенных за счет средств республиканского бюджета. Помимо этого, с прошлого года ведется строительство семи врачебных амбулаторий и одного фельдшерско-амбулаторного центра, а также Центра охраны материнства и детства.

По словам главного внештатного педиатра областного управления здравоохранения и исполнительного директора областного центра формирования здорового образа жизни Нурсулу Мухамбетьяровой, в нынешнем году традиционное мероприятие по случаю Дня медицинского работника несколько отличалось от проведенных в предыдущие годы.

– В текущем году мы пригласили в гости к нам, в Мангистаускую область, коллег, либо родом отсюда, либо работавших здесь когда-то. Титулованные академики и профессоры, которые работают в крупных республиканских центрах, с удовольствием отозвались на наше приглашение, – говорит она. – Еще одна особенность мероприятия: в текущем году у нас шесть новых номинаций, победители в которых определились по результатам конкурса, проводившегося в течение года.

В номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» победителем стал Султанбек Тумашев из областной детской больницы. В прошлом году у гостей города, приехавших из Атырау, заболел пятимесячный ребенок. Он поступил в тяжелом состоянии в областную детскую больницу с диагнозом «кишечная непроходимость». После операции малыш в течение двух месяцев находился на выхаживании. Обычно после такого вмешательства выживают немногие. В номинации «Врачам, оказывающим помощь в условиях санитарной авиации», победителями стали представители врачебной амбулатории «Сенек» Каракиянской центральной районной больницы – врач, фельдшер и водитель. Однажды ночью им пришлось проехать десятки километров по бездорожью, чтобы помочь женщине в одном из чабанских аулов родить здорового ребенка. Победы в номинации «За развитие частной медицины» удостоился медицинский центр «Нейрон», а «За внедрение информационной технологии» отмечены Областной перинатальный центр, впервые внедривший электронную историю болезни, и Актау­ская городская поликлиника № 2. «За верность профессии» награждена Нина Звездина, много лет проработавшая в сфере здравоохранения региона.

В зале, где проходило чествование медработников, были и родители двухгодовалого малыша, которому местные кардиохирурги провели операцию на открытом сердце в пятидневном возрасте. Если раньше таких детей отправляли в республиканские клиники, то сейчас острая надобность в этом отпала. Пришли и родители разнополых близнецов – мальчика и девочки, родившихся недоношенными. Первый весил 750 граммов, а вторая едва дотянула до 650 граммов. Их выходили врачи областного перинатального центра.



