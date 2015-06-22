За верность профессии

Свежий выпуск
599
Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау
Грамоты и подарки мангистауские медики получили из рук акима области Алика Айдарбаева. В своей поздравительной речи он отметил, что сохранение здоровья населения – одна из ответственных задач государства, а Президент назвал здоровье человека одним из самых главных богатств нашей суверенной страны.
– Успешно реализуется государственная программа «Саламатты Қазақстан». Ежегодная положительная динамика по снижению заболеваемости свидетельствует об этом. Для доступа сельских жителей к качественному медицинскому обслуживанию была создана санитарная авиация. Эти достижения связаны напрямую с ощутимыми объе­мами финансирования сферы здравоохранения. В текущем году на охрану здоровья было выделено 16,4 млрд тенге. Если сравнить с 2013 годом, то это на 30% больше. Кроме того, могу сказать, что достижения медицины региона связаны с трудовой деятельностью более 6 000 медработников. Ваша роль в любом обществе была и остается необходимой, поскольку вам доверяют самое дорогое – жизнь и здоровье! – сказал А. Айдарбаев.
Глава региона также сообщил, что с 2012 года в области построены 18 объектов здравоохранения, возводятся еще 11 объектов. В 2014 году были введены в эксплуатацию блок «Г» Мангистауской областной больницы, Жанаозенский родильный дом на 100 коек, построенных за счет средств республиканского бюджета. Помимо этого, с прошлого года ведется строительство семи врачебных амбулаторий и одного фельдшерско-амбулаторного центра, а также Центра охраны материнства и детства.
По словам главного внештатного педиатра областного управления здравоохранения и исполнительного директора областного центра формирования здорового образа жизни Нурсулу Мухамбетьяровой, в нынешнем году традиционное мероприятие по случаю Дня медицинского работника несколько отличалось от проведенных в предыдущие годы.
– В текущем году мы пригласили в гости к нам, в Мангистаускую область, коллег, либо родом отсюда, либо работавших здесь когда-то. Титулованные академики и профессоры, которые работают в крупных республиканских центрах, с удовольствием отозвались на наше приглашение, – говорит она. – Еще одна особенность мероприятия: в текущем году у нас шесть новых номинаций, победители в которых определились по результатам конкурса, проводившегося в течение года.
В номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» победителем стал Султанбек Тумашев из областной детской больницы. В прошлом году у гостей города, приехавших из Атырау, заболел пятимесячный ребенок. Он поступил в тяжелом состоянии в областную детскую больницу с диагнозом «кишечная непроходимость». После операции малыш в течение двух месяцев находился на выхаживании. Обычно после такого вмешательства выживают немногие. В номинации «Врачам, оказывающим помощь в условиях санитарной авиации», победителями стали представители врачебной амбулатории «Сенек» Каракиянской центральной районной больницы – врач, фельдшер и водитель. Однажды ночью им пришлось проехать десятки километров по бездорожью, чтобы помочь женщине в одном из чабанских аулов родить здорового ребенка. Победы в номинации «За развитие частной медицины» удостоился медицинский центр «Нейрон», а «За внедрение информационной технологии» отмечены Областной перинатальный центр, впервые внедривший электронную историю болезни, и Актау­ская городская поликлиника № 2. «За верность профессии» награждена Нина Звездина, много лет проработавшая в сфере здравоохранения региона.
В зале, где проходило чествование медработников, были и родители двухгодовалого малыша, которому местные кардиохирурги провели операцию на открытом сердце в пятидневном возрасте. Если раньше таких детей отправляли в республиканские клиники, то сейчас острая надобность в этом отпала. Пришли и родители разнополых близнецов – мальчика и девочки, родившихся недоношенными. Первый весил 750 граммов, а вторая едва дотянула до 650 граммов. Их выходили врачи областного перинатального центра.

Популярное

Все
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Какую погоду ждать казахстанцам в октябре
Казахстанский певец выступил на телешоу Андрея Малахова
Ерлан Карин встретился с Владимиром Мединским
Казахстан выступил на общих дебатах 79-й сессии Генассамблеи ООН
В курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан построят новые аэропорты
По делу о взрыве на АЗС в Дагестане задержан ее владелец
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Мобильный интернет в Казахстане дешевле, чем в 85% других стран
Преступные группы вымогателей задержаны в трех регионах РК
Нужны дополнительные мощности
Безопасность превыше всего
Токаев: Все наши реформы носят необратимый характер
Марк Рютте стал 14-м генсеком НАТО
День труда отмечается в Казахстане
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Паралимпиада: расписание на субботу
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто

Читайте также

Историческая память социума
Бюро Мажилиса
Вода для каждого села
Ради благой цели

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]