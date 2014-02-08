За вклад в развитие отечественной культуры

Культура
681

Приветственное слово от имени Главы государства зачитал заместитель руководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев. 

«В нынешнем Послании народу Казахстана я особое внимание акцентировал на вопросах развития культурной сферы. В частности, поручил разработать долго­срочную Концепцию развития казахстанской культуры», – отмечается в обращении Главы государства.

Поздравляя писателей, поэ­тов, артистов, художников, музыкантов, искусствоведов, М. Кул-Мухаммед подчеркнул, что благодаря поддержке Президента культура Казахстана активно развивается.

– Государство высоко ценит ваше творчество, которое помогает воспитывать чувство прекрасного и доб­рого, – сказал министр.

Он напомнил о грандиозной задаче, поставленной Президентом: казах­станская культура должна стать неотъемлемой частью глобального культурного наследия. Сегодня в стране действуют 54 теат­ра. А недавнее открытие по инициативе Главы государства нового театра Astana Opera стало культурным событием мирового масштаба. Ведь это уникальное учреждение – единственный на сегодня оперный театр, построенный за последние 20 лет на пространстве СНГ. 

Да и в Европе за эти годы появились лишь два театра такого масштаба – в Осло и Копенгагене. Кроме того, в Астане планируют открытие нового музейного комплекса с экспозиционной площадью раз в пять больше Центрального государственного музея в Алматы. Таким образом, новый музей станет самым крупным в Центральной Азии.

Деятели культуры выразили огромную благодарность за высокую честь и признание. Народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова считает, что Президентская стипендия – почетный знак поддержки представителей творческих профессий. Заслуженный артист Казахстана Владимир Толоконников в свою очередь поблагодарил Президента ­Нурсултана Назарбаева за то, что в стране созданы все условия для того, чтобы казахстанцы чувствовали себя единой сплоченной семьей.

– Нам, творческой интеллигенции, отводится особая роль в укреплении межнацио­нального согласия, – сказал артист. – В творчестве мы живем идеями драматургов. Но в реальной жизни – идеями Елбасы. В первую очередь это национальная идея общеказахстанского дома «Мәңгілік Ел», которая еще крепче сплотит наше общество и поможет развитию культуры.

Представители творческой интеллигенции говорили о том, что каждый должен внести вклад не только в развитие национального искусства, но и в формирование граж­данского общества высокой культуры и духовности, являть своим творчеством пример высокой нравственности.

Известный телеведущий и музыковед Юрий Аравин, чей «Музей звуков» вошел в золотую сокровищницу культуры Казахстана, продолжает пропагандировать национальное искусство и прививать любовь к музыке. В своем выступлении он предложил создать музей музыкальной культуры Казахстана, в котором были бы увековечены имена великих творческих деятелей. Он также сообщил, что сегодня занят на телеканале «Білім және Мәдениет» восстановлением передач «Музея звуков», о котором до сих пор помнят благодарные казахстанцы.

Артисты, писатели, художники в своих выступ­лениях благодарили государство и Правительство за пристальное внимание к культуре, а также выразили единодушную поддержку политике Президента. Всего президентскими и государственными стипендиями были отмечены 100 деятелей литературы и искусства. Среди них – Бибигуль Тулегенова, Асанали Ашимов, Анатолий Молодов и другие. Государственная поддержка оказана и молодым дарованиям – Берику Айтжанову, Нуркену Аширову, Амиру Бисенгалиеву, Мадине Баспаевой, Таиру Гатауову, Алие Дос­батыровой и другим.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА
фото Юрия Беккера 

Популярное

Все
Из капель рождается море
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Карагандинский бизнесмен-изобретатель отремонтировал сельскую котельную и... остался должен государству 32 млн тенге
Золото-крошка в упорной одежке
Предприниматели массово намерены судиться с налоговыми органами, доказывая неправомерность административного наказания и начисления штрафов
Был в моде асадал
В Атырауской области планировалось строительство детского лагеря у побережья Каспийского моря. По прошествии трех лет проект так и не был реализован
Вандалы разбивают теплые павильоны на остановках общественного транспорта, которые установили в Караганде перед Новым годом
Сложнейшим периодом в истории стал для казахстанского народа прошедший год
В контексте судебных реформ
Последний Герой
Обратная сторона просвещения
В разговорных клубах, открытых в 12 регионах страны, можно будет бесплатно изучать казахский язык
В интересах сельчан
Высокое напряжение жизни
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
До завершения капитального ремонта в новой школе дети из села Даулет будут учиться в старом учебном заведении
Мастер-класс Манабу Мураками
Без поражений, но с «серебром»
Эра нового риса на старых полях
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Токаев дал поручения новым министрам
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК

Читайте также

Культура
В первую пятерку претендентов на звание «Лучший композитор»…
Культура
Побывать на могиле Шокана Уалиханова мечтала всегда
Культура , В мире
В Кыргызстане запретили петь под фонограмму
Культура , В мире
Ушла из жизни "королева панка" – известный модельер Вивьен …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]