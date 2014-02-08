За вклад в развитие отечественной культуры

Приветственное слово от имени Главы государства зачитал заместитель руководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев.

«В нынешнем Послании народу Казахстана я особое внимание акцентировал на вопросах развития культурной сферы. В частности, поручил разработать долго­срочную Концепцию развития казахстанской культуры», – отмечается в обращении Главы государства.

Поздравляя писателей, поэ­тов, артистов, художников, музыкантов, искусствоведов, М. Кул-Мухаммед подчеркнул, что благодаря поддержке Президента культура Казахстана активно развивается.

– Государство высоко ценит ваше творчество, которое помогает воспитывать чувство прекрасного и доб­рого, – сказал министр.

Он напомнил о грандиозной задаче, поставленной Президентом: казах­станская культура должна стать неотъемлемой частью глобального культурного наследия. Сегодня в стране действуют 54 теат­ра. А недавнее открытие по инициативе Главы государства нового театра Astana Opera стало культурным событием мирового масштаба. Ведь это уникальное учреждение – единственный на сегодня оперный театр, построенный за последние 20 лет на пространстве СНГ.

Да и в Европе за эти годы появились лишь два театра такого масштаба – в Осло и Копенгагене. Кроме того, в Астане планируют открытие нового музейного комплекса с экспозиционной площадью раз в пять больше Центрального государственного музея в Алматы. Таким образом, новый музей станет самым крупным в Центральной Азии.

Деятели культуры выразили огромную благодарность за высокую честь и признание. Народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова считает, что Президентская стипендия – почетный знак поддержки представителей творческих профессий. Заслуженный артист Казахстана Владимир Толоконников в свою очередь поблагодарил Президента ­Нурсултана Назарбаева за то, что в стране созданы все условия для того, чтобы казахстанцы чувствовали себя единой сплоченной семьей.

– Нам, творческой интеллигенции, отводится особая роль в укреплении межнацио­нального согласия, – сказал артист. – В творчестве мы живем идеями драматургов. Но в реальной жизни – идеями Елбасы. В первую очередь это национальная идея общеказахстанского дома «Мәңгілік Ел», которая еще крепче сплотит наше общество и поможет развитию культуры.

Представители творческой интеллигенции говорили о том, что каждый должен внести вклад не только в развитие национального искусства, но и в формирование граж­данского общества высокой культуры и духовности, являть своим творчеством пример высокой нравственности.

Известный телеведущий и музыковед Юрий Аравин, чей «Музей звуков» вошел в золотую сокровищницу культуры Казахстана, продолжает пропагандировать национальное искусство и прививать любовь к музыке. В своем выступлении он предложил создать музей музыкальной культуры Казахстана, в котором были бы увековечены имена великих творческих деятелей. Он также сообщил, что сегодня занят на телеканале «Білім және Мәдениет» восстановлением передач «Музея звуков», о котором до сих пор помнят благодарные казахстанцы.

Артисты, писатели, художники в своих выступ­лениях благодарили государство и Правительство за пристальное внимание к культуре, а также выразили единодушную поддержку политике Президента. Всего президентскими и государственными стипендиями были отмечены 100 деятелей литературы и искусства. Среди них – Бибигуль Тулегенова, Асанали Ашимов, Анатолий Молодов и другие. Государственная поддержка оказана и молодым дарованиям – Берику Айтжанову, Нуркену Аширову, Амиру Бисенгалиеву, Мадине Баспаевой, Таиру Гатауову, Алие Дос­батыровой и другим.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА

фото Юрия Беккера