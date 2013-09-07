За вклад в сближение культур

Культура
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Это стечение обстоятельств можно назвать символическим, ведь Дана Алтайбаева свою трудовую и творческую жизнь посвятила сближению двух великих культур – французской и казахской. Она внесла большой вклад в организацию работы французского посольства в Казахстане, преподавала французскую филологию в крупнейших вузах страны, много сил и труда отдала работе во французской нефтяной компании «Тоталь».

Орден Дане Алтайбаевой вручил Жан-Шарль Бертоне. Исполняя в течение последних лет обязанности Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в РК, он высоко оценил вклад Д. Алтайбаевой в пропаганду культуры его родной страны, а завершая свою дипломатическую миссию в Казахстане, выразил благодарность коллегам и всем казахстанцам, оказывавшим поддержку проектам посольства.

Полина ФЕДОРОВА

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