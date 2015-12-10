​За вклад в укрепление обороноспособности

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Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Приветствуя юбиляра, председатель Сената Касым-Жомарт Токаев отметил, что Мухтар Алтынбаев стоял у истоков создания Военно-воздушных сил нашей страны, принимал плодотворное участие в государственном строительстве независимого Казахстана.

Спикер напомнил, что это были очень трудные годы в истории государства, не хватало ни опыта, ни финансов для военного строительства. Но благодаря стальной воле нашего Президента, Верховного Главнокомандующего Нурсултана Назарбаева казахстанская армия встала на ноги и заявила о себе как реальный фактор обеспечения не только обороноспособности нашего государства, но и безопас­ности Центрально-Азиатского региона.

– Мухтар Капашевич руководил военным ведомством в трудный период финансово-экономических потрясений в мире и обострений международной ситуации. Именно при нем военнослужащие обрели уверенность в себе и в своем будущем, получили долж­ное уважение как достойные граж­дане, чей труд наше общество высоко ценит, – подчеркнул спикер Сената.

За большой вклад в становление и укреп­ление обороноспособности нашей страны, особые заслуги перед Родиной, развитие военно-политического сотрудничества Казахстана с иностранными государствами Мухтару Алтынбаеву присвоено высокое звание «Халық Қаһарманы», он неоднократно награждался орденами и медалями Казах­стана и других государств. В канун 70-летнего юбилея за многолетний плодотворный труд на благо Родины Президент страны выразил сенатору свою благодарность и направил поздравление, зачитанное спикером Сената.

За вклад в укрепление государственнос­ти и суверенитета Республики Казахстан, законодательное обеспечение реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева, развитие казахстанского парламентаризма К. Токаев вручил юбиляру Почетную грамоту Сената Парламента. Приветственный адрес сенатору направил Премьер-Министр Карим Масимов.

В этот день поздравить юбиляра пришли также коллеги из Мажилиса. Выступивший председатель Мажилиса Кабибулла Джакупов подчерк­нул человечес­кие и профессиональные качества юбиляра. Как отметил К. Джакупов, Мухтар Алтынбаев с первых дней независимости Казахстана вносит большой вклад в развитие Вооруженных сил нашей страны, в укрепление обороноспособности. По словам К. Джакупова, Мухтар Алтынбаев сумел не только реализовать свою детскую мечту стать летчиком, но и сделать так, чтобы она служила на благо народу, делу мира и безопасности.

С поздравительным словом в адрес юбиляра также выступили председатель Конституционного совета Игорь Рогов, авторитетный писатель Абиш Кекилбаев, аким Акмолинской области Сергей Кулагин.

Поблагодарив присутствующих за теп­лые слова поздравлений, Мухтар Алтынбаев отметил, что он всегда старался принести пользу обществу и служить Отечеству. Сейчас его деятельность связана с законотворчеством, и, заверил юбиляр, на этом поприще он, как и прежде, намерен отдавать все силы служению народу и своей стране. 

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