​За вклад в укрепление обороноспособности

Приветствуя юбиляра, председатель Сената Касым-Жомарт Токаев отметил, что Мухтар Алтынбаев стоял у истоков создания Военно-воздушных сил нашей страны, принимал плодотворное участие в государственном строительстве независимого Казахстана.
Спикер напомнил, что это были очень трудные годы в истории государства, не хватало ни опыта, ни финансов для военного строительства. Но благодаря стальной воле нашего Президента, Верховного Главнокомандующего Нурсултана Назарбаева казахстанская армия встала на ноги и заявила о себе как реальный фактор обеспечения не только обороноспособности нашего государства, но и безопасности Центрально-Азиатского региона.
– Мухтар Капашевич руководил военным ведомством в трудный период финансово-экономических потрясений в мире и обострений международной ситуации. Именно при нем военнослужащие обрели уверенность в себе и в своем будущем, получили должное уважение как достойные граждане, чей труд наше общество высоко ценит, – подчеркнул спикер Сената.
За большой вклад в становление и укрепление обороноспособности нашей страны, особые заслуги перед Родиной, развитие военно-политического сотрудничества Казахстана с иностранными государствами Мухтару Алтынбаеву присвоено высокое звание «Халық Қаһарманы», он неоднократно награждался орденами и медалями Казахстана и других государств. В канун 70-летнего юбилея за многолетний плодотворный труд на благо Родины Президент страны выразил сенатору свою благодарность и направил поздравление, зачитанное спикером Сената.
За вклад в укрепление государственности и суверенитета Республики Казахстан, законодательное обеспечение реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева, развитие казахстанского парламентаризма К. Токаев вручил юбиляру Почетную грамоту Сената Парламента. Приветственный адрес сенатору направил Премьер-Министр Карим Масимов.
В этот день поздравить юбиляра пришли также коллеги из Мажилиса. Выступивший председатель Мажилиса Кабибулла Джакупов подчеркнул человеческие и профессиональные качества юбиляра. Как отметил К. Джакупов, Мухтар Алтынбаев с первых дней независимости Казахстана вносит большой вклад в развитие Вооруженных сил нашей страны, в укрепление обороноспособности. По словам К. Джакупова, Мухтар Алтынбаев сумел не только реализовать свою детскую мечту стать летчиком, но и сделать так, чтобы она служила на благо народу, делу мира и безопасности.
С поздравительным словом в адрес юбиляра также выступили председатель Конституционного совета Игорь Рогов, авторитетный писатель Абиш Кекилбаев, аким Акмолинской области Сергей Кулагин.
Поблагодарив присутствующих за теплые слова поздравлений, Мухтар Алтынбаев отметил, что он всегда старался принести пользу обществу и служить Отечеству. Сейчас его деятельность связана с законотворчеством, и, заверил юбиляр, на этом поприще он, как и прежде, намерен отдавать все силы служению народу и своей стране.